Music as a Uniting Force: Nova Orchester Wien Joins UNICEF Austria as a Partner Orchestra

Wien, oft als die Welthauptstadt der Musik bezeichnet, ist nicht nur ein kulturelles Zentrum, sondern auch ein internationaler Standort der UNO. Am 20. Mai 2025 wurde offiziell die Partnerschaft zwischen UNICEF Österreich und dem Nova Orchester Wien (NOW!) bekannt gegeben. Mit dieser Zusammenarbeit reiht sich NOW! in eine exklusive Gruppe von UNICEF-Partnerorchestern ein, zu der auch angesehene Institutionen wie die Berliner Philharmoniker und das Gustav Mahler Jugendorchester gehören.

„Dank ausgewählter Partner wie dem Nova Orchester Wien kann UNICEF seine Reichweite und Wirkung erhöhen, um Kinder in Notsituationen innerhalb von maximal 72 Stunden mit lebenswichtigen Hilfsgütern wie Trinkwasser, Nahrungsmitteln, Medikamenten, Notunterkünften und Schutzdiensten zu versorgen“, erklärt Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich. Diese wertvolle Kooperation zwischen dem Orchester und UNICEF illustriert das Potenzial, wie musikalische Initiativen und humanitäre Hilfe synergieren können, um das Leben von Kindern, die unter schwierigen Umständen leiden, zu verbessern.

„Das Nova Orchester Wien freut sich außerordentlich über diese ehrenvolle Partnerschaft“, betont Chefdirigent William Garfield Walker. „Sie steht im Einklang mit unserem Leitbild ‚Humanity through Music‘, das darauf abzielt, hochwertige Orchestermusik von professionellen Musiker:innen aus über 30 Nationen zu präsentieren. Durch unsere Struktur als relativ neues Wiener Orchester vereinen wir internationale Talente, die in Wien leben oder hier studiert haben, und setzen damit die lange Tradition der Wiener Klangkunst fort“, fügt Walker hinzu.

NOW!-Produktionsleiterin Sonja Oberkofler hebt außerdem hervor: „Unser Orchester gilt international als Vorreiter für Diversität und kulturelle Offenheit in der klassischen Musik. Unser Ziel ist es, dem Publikum ein kulturelles sowie emotionales Erlebnis auf höchstem musikalischen Niveau zu bieten, und dies in einem Rahmen, der allen zugänglich ist.“

Benefizkonzert zugunsten der UNICEF Nothilfe am 12. Juni im Goldenen Saal

Der erste große Auftritt von NOW! als UNICEF Österreich-Partnerorchester findet am 12. Juni im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins statt. Zu hören ist unter anderem die Symphonie Nr. 1 in c-Moll sowie die Akademische Festouvertüre von Johannes Brahms und das Violinkonzert in D-Dur von Erich Wolfgang Korngold, interpretiert von der lettischen Geigenvirtuosin Kristīne Balanas.

Die Erlöse aus diesem Konzert kommen direkt der weltweiten Nothilfe von UNICEF zugute, die lebenswichtige Ressourcen wie sauberes Trinkwasser, Spezialnahrungsmittel, Notunterkünfte und Medikamente bereitstellt, um das Überleben von Kindern in Krisengebieten zu sichern. Darüber hinaus werden viele prominente UNICEF-Unterstützer bei dem Konzert erwartet, was zusätzliche Aufmerksamkeit auf diese wichtige Sache lenken wird. Eintrittskarten sind noch erhältlich unter www.musikverein.at.