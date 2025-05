Musical: „Mission Freundschaft 2.0“ – Schulmusical der MS 1 St. Johann in Tirol

ST. JOHANN. Ein bemerkenswertes Schulprojekt, das vor 33 Jahren ins Leben gerufen wurde, feiert mit der Premiere des neuen Musicals „Mission Freundschaft 2.0“ am 13. Juni um 19 Uhr an der MS 1 St. Johann seine erfolgreiche Fortsetzung. Dieses beeindruckende Abenteuer wurde von Eveline Brandstätter, einer erfahrenen Autorin und Regisseurin, inspiriert, die sich an Sean Aitas Theaterstück „The Little Prince“ orientierte. Das unterhaltsame Schulmusical erzählt von einer aufregenden Reise durch das Universum, gekennzeichnet von einzigartigen Begegnungen und dem Zielpunkt Erde. Es behandelt bedeutende Themen wie Menschlichkeit, Freundschaft und die transformative Kraft der Fantasie und vermittelt diese auf eine ansprechende und zeitgemäße Weise. Die aufregende Expedition durch den Kosmos ist voller Hoffnung und Zuversicht und beschreibt eine bemerkenswerte Reise zu einem Freund. Siehe auch Musikalische Nostalgie der 50er Jahre Stärkung und Förderung der Schulgemeinschaft „Durch dieses Musical-Teamprojekt entsteht eine dynamische Atmosphäre, die sich äußerst positiv und nachhaltig auf die Schulgemeinschaft auswirkt“, betont Direktor Martin Kofler. Alle Beteiligten zeigen große Begeisterung und die produktion bringt kreative Talente in verschiedenen Bereichen zum Vorschein – sei es beim Singen, Tanzen, Schauspielen, Malen, Basteln oder Texten und Komponieren. Diese gemeinsame Arbeit stärkt nicht nur die künstlerischen Fähigkeiten der Schüler, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Schulgemeinschaft. Zahlreiche Aufführungen bis zum 25. Juni Nach der bereits ausverkauften Premiere am 13. Juni 2025 um 19 Uhr wird das Musical „Mission Freundschaft 2.0“ auch am 15. Juni (um 18 Uhr) sowie am 16., 17. und 25. Juni um 19 Uhr in der Aula der Mittelschulen in St. Johann aufgeführt. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 15 Euro und für Kinder (inkl. Jahrgang 2011) 5 Euro. Der Kartenvorverkauf läuft über das Sekretariat der Schule (Tel. 05352/6900-445, Mo. – Fr. von 8 bis 12 Uhr) sowie an der Abendkasse. Das gesamte Musical-Team der MS 1 St. Johann in Tirol freut sich auf zahlreiche Besucher. Siehe auch "Nackte Akte" - Eine Ausstellung über Körper, Kunst und Freiheit vom 13. bis 15. Juni 2025 im historischen Otto Wagner Areal.

