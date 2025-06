Musik, Kabarett und Sport: Die Höhepunkte der Grazer Veranstaltungen im Juni und Juli 2025

Von Schlager bis Metal, Kabarett bis Hindernislauf – der vielseitige Eventkalender bereichert nicht nur die Lebensqualität der Grazerinnen und Grazer, sondern fördert auch den heimischen Tourismus. MeinBezirk gibt einen Überblick über die Veranstaltungshighlights im Juni und Juli 2023.

GRAZ. Nach einem eher kühlen Mai stehen den Grazerinnen und Grazern heiße Sommermonate bevor, die durch ein eindrucksvolles Veranstaltungsangebot geprägt sind. Zahlreiche prominente Künstler wie Christina Stürmer, die Spider Murphy Gang, die Nockis, Soulfly, In Extremo und die Paldauer werden die Murmetropole in den kommenden Wochen und Monaten in ein pulsierendes Event-Zentrum verwandeln. Diese musikalischen Namen sind nicht nur ein Ohrenschmaus für ihre Fans, sondern versprechen auch einen erheblichen Schub für die lokale Tourismusbranche, die sich auf ein regen Nachfrageschub freut.

„Die ersten Monate des Jahres sind im Städtetourismus immer eine Herausforderung, doch der Ausblick für den Sommer ist äußerst vielversprechend“, teilt Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz, mit. Die Bettenkapazitäten sind durch einen Zuwachs von 16 Prozent gestiegen, was eine neue Herausforderung für die Stadt darstellt. „Es ist eine Aufgabe, die nicht über Nacht gelöst werden kann, und erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten“, ergänzt Haubenhofer.

Essen, Laufen, Lachen in Graz

Die Vielzahl an Veranstaltungen, die Graz im Sommer bietet, ist beeindruckend. „Wir starten mit einem bunten Strauß an Events – von sportlichen Höhepunkten wie den Riverdays bis hin zu kulturellen Festen wie der Styriarte. Zudem läuft bis November die Steiermarkschau, die Graz in einem erstaunlich vielseitigen Licht präsentiert, was Urlauber sehr zu schätzen wissen“, betont Haubenhofer. Die lokale Gastronomie spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle, da viele Besucher die kulinarischen Angebote in der Stadt schätzen. „Obwohl die Übernachtungszahlen in 2023 noch hinter den Erwartungen zurückbleiben, gibt es positive Entwicklungen in der Gastronomie“, fügt sie hinzu.

Ein aufregendes Sportwochenende erwartet die Grazer am 13. und 14. Juni. Neben dem traditionellen Kleeblattlauf und dem USI-Fest am Freitag, steht am Samstag der Grazathlon auf dem Programm. Wer sich stattdessen auf eine humorvolle Art entspannen möchte, sollte den Auftritt von Maschek am 13. Juni im Orpheum nicht verpassen. Ein besonderes Highlight in der elektronischen Musikszene ist das Springfestival, das vom 18. bis 22. Juni an verschiedenen Orten in der Stadt stattfinden wird und eine Vielfalt an Klängen bietet.

Kultur- und Sporttermine Juni und Juli 2023

12.6.: Aut of Orda @ Kasemattenbühne

13.6.: Maschek @ Orpheum

13.6.: USI-Fest @ Rosenhain

14.6.: Grazathlon @ Augarten/Innenstadt

18.-22.6.: Springfestival @ diverse Locations

21.6.-21.7.: Styriarte @ diverse Locations

27.6.: Michael Mittermaier @ Kasemattenbühne

29.6.: Christina Stürmer @ Kasemattenbühne

1.7.: Viktor Gernot und Thomas Stipsits @ Kasemattenbühne

3.7.: Spider Murphy Gang @ Kasemattenbühne

8.7.: Die Nockis @ Kasemattenbühne

9.7.: Sido @ Freiluftgelände, Messe Graz

12.7.: Soulfly @ PPC

18.7.: Barbara Balldini @ Kasemattenbühne

25.7.: In Extremo @ Kasemattenbühne

31.7.: Roy Bianco & die Abbruzanti Boys @ Kasemattenbühne

1.8.: Die Paldauer @ Kasemattenbühne

Das könnte dich auch interessieren:

Paul Pizzera über würdelose Stunden im Gym und die Liebe zu Graz

17 charmante Lokale für deine Beisl-Rallye durch Graz

Musical Cabaret kommt mit Tim Fischer nach Graz