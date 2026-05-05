Musik und Literatur im Einklang: Salzburger Literaturfest 2026 feiert Melodie der Worte

Literaturfest Salzburg 2026 rückt Musik in den Mittelpunkt

Das Literaturfest Salzburg findet heuer Ende Mai statt und steht ganz im Zeichen der Verbindung von Sprache und Klang. An fünf Festivaltagen vom 27. bis 31. Mai wird das Motto „Die Sprache: Musik“ aufgegriffen.

Das Festival wird erstmals von einem Leitungsteam rund um Birgit Birnbacher, Carmen Schwarz und Nadine Samija verantwortet. Birgit Birnbacher wird dabei als Festivalleiterin bezeichnet.

Insgesamt sind 50 Mitwirkende eingeladen, die an elf Schauplätzen in der Stadt auftreten. Die Festivalleiterin und ihre Kolleginnen legten bei der Programmplanung besonderen Wert auf die Musikalität literarischer Texte und Vorträge.

Zu den bekannten Namen zählen die Wiener Elias Hirschl, Jimmy Brainless und Sebastian Janata. Aus Deutschland ist die Künstlerin Christiane Rösinger vertreten, zudem nimmt ein Mitglied der Moskauer Formation „Pussy Riot“ teil.

Auch heimische Kunstschaffende sind beim Literaturfest präsent, darunter Fritz Messner und Katherina Braschel. Im Rahmen des Festivals wird außerdem der 100. Geburtstag der Dichterin Ingeborg Bachmann begangen.

Die Verbindung von Musik und Literatur wird an allen fünf Festivaltagen in unterschiedlichen Formaten zelebriert. Das Festivalmotto „Die Sprache: Musik“ bildet dabei den inhaltlichen Schwerpunkt des Programms.