Musikalische Nostalgie der 50er Jahre

Am 15. Juni 2025 fand in der eleganten Piano-Lounge des Vindobonas ein unvergesslicher Nachmittag statt. Die gut besuchte Veranstaltung, die in der ausreservierten Lounge stattfand, war ein Highlight im Wiener Kulturkalender. Das Publikum zeigte sich äußerst begeistert und belohnte die Künstler mit lautem Applaus und zahlreichen Zugabeforderungen. Die harmonische Atmosphäre trug zur Freude aller Anwesenden bei.

Ein herzliches Dankeschön gilt Margit Pregler, die mit ihrer eindrucksvollen Darbietung die Gäste verzauberte. Unterstützt wurde sie von der talentierten Pianistin Sayuri Kato, deren Fingerspitzen über die Tasten tanzten und die Melodien zum Leben erweckten. Zudem war der Gastsänger Michael Perfler eine willkommene Bereicherung des Abends, der mit seiner kraftvollen Stimme und charismatischen Bühnenpräsenz das Publikum mitreißen konnte.

Das Vindobona, ein traditionsreiches Wiener Restaurant und Veranstaltungsort, ist bekannt für seine herausragenden kulinarischen Angebote und seinen erstklassigen Service. Das Team des Vindobona hat einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch für eine angenehme Atmosphäre sorgen können, was das Gesamterlebnis an diesem Nachmittag noch besonders machte.

Besonders hervorzuheben ist, dass sich die Piano-Lounge des Vindobonas zu einem beliebten Treffpunkt für Musikliebhaber entwickelt hat. Die Kombination aus klassischer Musik, Wienerliedern und Operettenmelodien zieht regelmäßig ein Publikum an, das die klangvolle Tradition Wiens schätzt. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, neue Talente und versierte Künstler in einem intimen Rahmen zu erleben.

Für diejenigen, die dieses besondere Event verpasst haben, gibt es gute Nachrichten! Am 15. Juni 2025 um 16 Uhr wird das SingingDREAMTeam erneut in der Vindobona-Lounge zu Gast sein. Dieses Ensemble wird ein farbenfrohes Repertoire aus Wienerliedern, Melodien aus berühmten Operetten und zeitlosen Evergreens präsentieren. Die Besucher dürfen sich auf eine atemberaubende musikalische Reise freuen, die sowohl nostalgische als auch moderne Klänge vereint.

Die Pianolounge des Vindobonas bietet nicht nur einen Rahmen für musikalische Darbietungen, sondern ist auch ein Ort der Begegnung, der Kultur und der Gemeinschaft. Besuchen Sie uns und erleben Sie die Faszination der Wiener Musiktradition in einer der charmantesten Locations der Stadt!

Für weitere Informationen und Reservierungen wenden Sie sich bitte direkt ans Vindobona. Das Team freut sich darauf, Sie bald bei einem ihrer aufregenden Musikabende willkommen zu heißen!





