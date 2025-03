Musikduo Cari Cari entfaltet kreative Magie: Die Reise zum inneren Kind!

Im Jahr 2014 begann die musikalische Reise von Cari Cari mit ihrer EP „Amerippindunkler“. Seitdem folgte eine Reihe von Hits, darunter „Summer Sun“ und „Nothing’s Older Than Yesterday“. Diese Erfolge sind der Ausgangspunkt für die kreative Weiterentwicklung des Duos. Bei Cari Cari steht vor allem die Freude am kreativen Schaffen im Vordergrund, und wie Köck im Gespräch mit der APA beschreibt, gibt es „ein Urvertrauen“ in die eigene Musik. „Wir legen großen Wert darauf, unsere Intuition und die Freude am Machen zu bewahren.“ Dabei betont Widmer die Notwendigkeit, bewusst bestehende Muster zu durchbrechen, um nicht in einen kreativen Trott zu verfallen.

Diese Philosophie prägt auch die zehn neuen Stücke ihres kommenden Albums. Der Titelsong und das gefühlvolle „Nana“ haben eine gewisse Vertrautheit, während das hypnotisch-repetitive „Schmetterling“ die Erwartungen des Publikums herausfordert. „Es gibt kraftvolle Beats und Rhythmen, wie sie es in der Vergangenheit in unserem musikalischen Universum selten gegeben hat“, sagt Köck. Mit „Schmetterling“ präsentieren sie eine Rave-Nummer, die einen klaren Gegensatz zu ihrem bisherigen Stil darstellt. „Es ist großartig zu sehen, dass wir uns in verschiedene Richtungen entwickeln können und die Leute dennoch sagen: Das ist Cari Cari“, ergänzt Widmer. Diese Freiheit ist für das Duo ein wichtiges Qualitätskriterium.

Der kreative Prozess von Cari Cari bleibt dabei stets offen. „Wenn wir Songs schreiben, geht es um einen ununterbrochenen Fluss von Gedanken“, erklärt Köck. Je mehr Songs entstehen, desto klarer wird ihre Vision für das Album. Wo es im vergangenen Album um Themen wie Inseln und Flucht in eine Idylle ging, stehen diesmal Familie, Zeit und Vergänglichkeit im Mittelpunkt – beinahe der Sinn des Lebens. Diese Phase des kreativen Schaffens ist mit Vertrauen verbunden. „Letzten Oktober waren anfangs lediglich drei Songs fertig, und der Abgabetermin stand bereits im Dezember“, schmunzelt Widmer. „Wir arbeiten anscheinend immer an mehreren Dingen gleichzeitig, aber wir haben das Vertrauen, dass alles am Ende Sinn macht.“

Ein eindrucksvolles Beispiel für diese schöpferische Reise ist „Drumming Woman“. Obwohl der Song schon länger existiert, fand er erst spät seinen Platz auf dem Album. „Es brauchte noch etwas Rohheit“, erinnert sich Köck. Der treibende Rocksong wurde zusammen mit Marco Kleebauer aufgenommen, der für seine direkte Arbeitsweise bekannt ist. Im Gegensatz dazu findet sich das mit Effekten versehene „Bad News“ und das hymnische „This Song Is About You“, welches eine offenere Ausdrucksweise zeigt. „Wir haben uns sehr geöffnet und erlaubt, dass eine Vielzahl von Stilen einfließen kann“, schildert Köck.

Trotz des Millionenpublikums und der vollen Konzerthallen bleibt das Duo bescheiden. Auch bei einem neuen Orchesterprojekt und der bevorstehenden US-Tour spüren Köck und Widmer den Druck, die Kontrolle über ihre Kunst nicht zu verlieren. „Je größer und professioneller es wird, fragen wir uns oft, ob wir es nicht auch ohne diese Entwicklung schaffen können“, so Köck. „Sonst könnte man sich in ein Korsett zwängen“, ergänzt Widmer. Ihr Ziel bleibt es, in ihren kreativen Wurzeln zu bleiben und ihren persönlichen Stil und ihre Werte zu bewahren.

Ein wichtiger Aspekt ihrer bisherigen Erfolge ist die Haltung zu sozialen Medien und digitalen Trends. „Ich glaube, die digitale Welt wird oft überbewertet“, erklärt Köck. „Wir verbringen viel Zeit mit der Frage, wie wir am besten auf TikTok und anderen Plattformen vertreten sein können, wobei die Musik oft als Nebenprodukt betrachtet wird.“ Soziale Medien sind zwar ein Teil des Musikgeschäfts geworden, doch keine der beiden Künstler möchte, dass dies die Kreativität überlagert. „Es ist wichtig, authentisch zu bleiben und mit unseren Fans auf Augenhöhe zu interagieren.“

Bereits mit ihrem Vorgängeralbum „Welcome To Kookoo Island“ haben sie kreative Wege eingeschlagen, wie das Begleiten des Albums mit einem Comic. Bei den neuen Projekten setzen sie zusätzlich auf eine eigene Analogkamera. Köck betont, dass manchmal das Finanzielle nicht im Vordergrund steht; es geht um die Freude am kreativen Prozess. „Wir möchten diese Liebe für Details mit unseren Fans teilen“, sagt er. „Die Begeisterung unserer Anhänger für unsere Kunst ist unsere größte Belohnung.“

Ab dem 2. April werden Cari Cari in Österreich live auf Tour sein und dabei unter anderem im Orpheum Graz, Rockhouse Salzburg, und der Arena Open Air in Wien auftreten. Das Publikum kann sich auf eine aufregende und einzigartige Live-Erfahrung freuen.

(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)

(S E R V I C E – Cari Cari live: 2. April Orpheum Graz, 3. und 4. April Rockhouse Salzburg, 9. April Music Hall Innsbruck, 12. April Conrad Sohm Dornbirn, 24. Mai Arena Open Air Wien, 29. August Posthof Linz; )

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cari Cari stets bestrebt sind, ihre kreative Freiheit zu bewahren und authentisch zu agieren. Ihr kommendes Album reflektiert ihre künstlerische Entwicklung und ihre Leidenschaft für Musik. Es bleibt spannend, wohin ihre musikalische Reise sie als Nächstes führen wird.