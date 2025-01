Musikerin Avec: Ein Traum wird wahr – Ihr neues Album ist da!

Es fühlte sich in gewisser Weise an, als ob vieles nach der vorherigen Platte „Homesick“ (2020) auf den Kopf gestellt wurde, nicht nur durch die Coronapandemie. Hufnagl erklärte im APA-Gespräch:

„Es ist viel passiert, es gab Schicksalsschläge, mein Onkel ist gestorben.“

„In den letzten fünf Jahren habe ich zweimal Management und Label gewechselt.“

„Man wird älter, man lernt dazu, auch über sich selbst.“

Selbstreflexion war ein zentrales Thema beim Songwriting: „Es fühlt sich an, als wäre ich angekommen“, gestand sie schmunzelnd. „Es ist auf eine Art und Weise erwachsener als mein drittes Album.“

Musikalisch spiegelt sich dies in kraftvollen Arrangements wider, wie im Folksong „It’s A Problem“, der allmählich an Komplexität gewinnt. Mit „Imaginary Friends“ kreiert Avec eine dichte Atmosphäre, die Raum für Soundexperimente bietet und mit einem einprägsamen Groove begeistert. Unterstützung erhielt Hufnagl von ihrem langjährigen Partner Andreas Häuserer, mit dem sie den größten Teil des Albums im Studio in Vöcklabruck schrieb und produzierte:

„Es war eine Rückkehr zur Basis.“

„Das Grundgerüst bleibt zwischen Andi und mir – alles andere ist unwichtig.“

Der Titel „Avec“ spiegelt das rohen Gefühl des Albums wider. Hufnagl erzählte:

„Es gab einen ganz anderen Plan, aber ich gründete mein eigenes Label und übernahm die Kontrolle.“

„Das Songwriting war wie in Therapie-Sitzungen; wir haben thematisiert, was uns beschäftigt.“

„Es ist nicht mehr verschnörkelt; alles wird offenbart.“

Ein durchgängiges Thema ist die Liebe:

„Sie kann schmerzhaft sein, aber auch das Schönste auf der Welt.“

„Es gibt viele Facetten, und ich schreibe gerne darüber.“

„Familie liebt man bedingungslos, auch in schwierigen Momenten.“

Neu ist auch die Rolle von Hufnagl als Labelchefin mit Jim Bob Records:

„Ich wollte die Verantwortung übernehmen, warum etwas Erfolg hat oder nicht.“

„Es ist viel Arbeit, aber ich habe die Motivation, es auszuprobieren.“

„Ich möchte anderen Acts helfen, die Herausforderung der Branche zu meistern.“

Die Tour zum Album startet am 5. Februar in München und führt im April durch Österreich. Hufnagl äußerte:

„Ich freue mich extrem, auch wenn ich nervös bin.“

„Es ist überwältigend, das Feedback des Publikums zu erleben.“

„Es ist ein Geben und Nehmen von beiden Seiten.“

(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)

(S E R V I C E – Avec live in Österreich:

4. April: Posthof Linz

8. April: Orpheum Graz

9. April: Rockhouse Salzburg

10. April: Treibhaus Innsbruck

11. April: Spielboden Dornbirn

16. Dezember: Arena Wien

)

Zusammenfassend reflektiert Avec in ihrem neuen Album über persönliche Entwicklungen und die verschiedenen Facetten der Liebe. Die kommende Tour verspricht, diese Erfahrungen mit ihrem Publikum zu teilen.