Um den Sommer gebührend zu begrüßen, sollte man sich das „Simmeringer Sommerfest“ auf keinen Fall entgehen lassen. Die Musikschule veranstaltet am Mittwoch, den 18. Juni, um 16 Uhr ein Fest mit tänzerischen und musikalischen Darbietungen, sowohl im Freien als auch im Konzertsaal.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner von Simmering können sich im Juni auf die faszinierenden Darstellung der Musikschule im Bildungszentrum Simmering freuen. Von 16 bis 20.30 Uhr werden in der Gottschalkgasse 10 verschiedene Musikgruppen, darunter Bands, Ensembles und das Community-Orchester, auftreten.

Musikalischer Höhepunkt

Ein besonderer Höhepunkt des Abends wird die Aufführung des fünften Paragrafen aus Cornelius Cardews bedeutender Komposition „The Great Learning“ sein. Diese Arbeit thematisiert die grundlegenden Aspekte menschlichen Zusammenlebens. Projektleiterin Cordula Bösze hat ein Team von rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, von Jung bis Alt, für dieses eindrucksvolle Projekt mobilisiert.

Diese einmalige Darbietung wird in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM), Wien Modern und dem Konzerthaus Wien organisiert. Wer bei dieser Preview beim Simmeringer Sommerfest auf den Geschmack kommt, hat die Möglichkeit, alle sieben Paragrafen des Stücks am 30. November im Konzerthaus zu erleben, was die kulturelle Vielfalt und die Relevanz von zeitgenössischer Musik unterstreicht.

Die Teilnahme am Simmeringer Sommerfest ist bei freiem Eintritt im Bildungszentrum Simmering in der Gottschalkgasse 10 möglich. Für weiterführende Informationen kann die Website der Musikschule Simmering besucht werden.

