Musiktage Seefeld: Ein Sommer-Klanghighlight feiert 17 Jahre Kunst der Musik

Wenn die Klänge der Musik zu einer Sprache der Seele werden, entsteht oft ein Dialog mit nur einem Atemzug, zwei Händen und einem inspirierenden Impuls. Seit über 17 Jahren laden die Musiktage Seefeld dazu ein, verschiedene Bildungswege miteinander zu verbinden und die internationale Musikszene im malerischen Herzen der Tiroler Alpen zu erleben.

SEEFELD. Jedes Jahr ziehen bis zu 130 herausragende Talente aus aller Welt nach Seefeld, um an sechs besonderen Konzertabenden ihre Kunst zu präsentieren. Die Vielfalt reicht von gefeierten Solisten über internationale Preisgewinner bis hin zu aufstrebenden Virtuosen. Diese Künstler verwandeln Kirchen, Konzerthallen und Freiluftbühnen in pulsierende Klangräume, während sich im Hintergrund die majestätischen Berge der Alpen erheben. In dieser einzigartigen Kulisse entfaltet sich klassische Musik in ihrer emotionalsten Form, wie es auch im klassischen Musikmagazin beschrieben wird.

Zusätzlich liegt das Festival in der Förderung musikalischen Nachwuchses in Europa. Bei intensiven Meisterkursen geben international bekannte Musiker ihr Wissen und ihre Erfahrung an aufstrebende Talente weiter. Die Höhepunkte dieser inspirierenden Zusammenarbeit werden in kostenfreien Meisterklassenkonzerten präsentiert, die jedes Jahr einen besonderen Platz im Festivalprogramm einnehmen.

Der glanzvolle Auftakt der Musiktage 2025 beginnt mit einem Duo-Abend featuring Rudens Turku und Milana Chernyavska in der Pfarrkirche St. Oswald. Das Programm „Night of Classic – Rudens Turku & Friends“ endet in einem fesselnden Freiluftkonzert im Kurpark.



Programmüberblick:

• Fr., 01.08. | Duo-Abend mit Rudens Turku & Milana Chernyavska

Pfarrkirche St. Oswald, 20:30 Uhr | € 25 / erm. € 18

• So., 03.08. | 1. Meisterklassenkonzert „Der Pfad findet sich“

Kapitelsaal, 20:30 Uhr | Eintritt frei

• Do., 07.08. | Night of Classic – Rudens Turku & Friends

Kurpark, 20:30 Uhr | Eintritt frei

• Fr., 08.08. | 2. Meisterklassenkonzert „Der Wind weht, wohin er will“

Kapitelsaal, 15:00 Uhr | Eintritt frei

• Mo., 11.08. | 3. Meisterklassenkonzert „Der Sommer bleibt“

Kapitelsaal, 20:30 Uhr | Eintritt frei

• Sa., 16.08. | 4. Meisterklassenkonzert „Echos aus dem Morgen“

Kapitelsaal, 20:30 Uhr | Eintritt frei

Wer die Symbiose von Natur, kultureller Tiefe und musikalischer Exzellenz sucht, wird bei den Musiktagen Seefeld fündig. Lassen Sie sich von Klangwelten verzaubern, wo junge Talente auf erfahrene Bühnenkunst treffen – und Seefeld erblüht in Musik.



Weitere Informationen und Karten:

www.musiktage-seefeld.at

musiktage-seefeld.at/festival/historie/jubilaeumsinterview

www.seefeld.com