Mutige Rettungsaktion: Entlaufene Kuh aus Mondsee erfolgreich an Land gebracht

Entlaufene Kuh aus Mondsee gerettet

Am Montagnachmittag ist im Mondsee im Bezirk Vöcklabruck eine entlaufene Kuh aus dem Wasser gerettet worden. An der Aktion waren Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung beteiligt.

Die Rettungsaktion verlief laut Angaben erfolgreich, die Kuh konnte im Anschluss an ihren Besitzer zurückgegeben werden.

Gegen 14:20 Uhr hatte ein Landwirt die Einsatzkräfte alarmiert, weil eine seiner Kühe in den Mondsee gelaufen war. Polizei und Feuerwehr begaben sich daraufhin auf die Suche nach dem Tier.

Die Kuh wurde rund 50 Meter vom Ufer entfernt im See entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits erschöpft, befand sich aber nach den vorliegenden Angaben nicht in verletztem Zustand.

Ein Polizeiboot kam bei der Rettungsaktion zum Einsatz. Mit Hilfe dieses Bootes und der Unterstützung der Feuerwehr wurde die Kuh in Richtung Ufer getrieben.

Vor Ort war auch die Wasserrettung, um den Einsatz zu unterstützen. Den Einsatzkräften gelang es gemeinsam, die Kuh aus dem Wasser zu bringen und sie anschließend wieder sicher an den Besitzer zu übergeben.