Mutter angezeigt: Bewusstloser Junge aus dem Wiener Donaukanal gerettet

Unser aktuelles Gewinnspiel hat wirklich das Potenzial, Ihr Zuhause zu verschönern: Wir verlosten unter allen Wiener Newsletterabonnenten und all denen, die sich neu registrieren, einen hochmodernen Akku-Saugwischer der renommierten Marke Leifheit – großzügig zur Verfügung gestellt von unserem Partner Karl Atzler KG. Mit diesem innovativen Gerät, das die Funktionen Saugen, Wischen und Trocknen kombiniert, wird die Pflege Ihrer Hartböden nicht nur einfacher, sondern auch effizienter. Der Akku-Saugwischer von Leifheit bringt mit seinen drei Funktionen alles mit, was Sie für eine gründliche Reinigung benötigen. Dank seines geringen Gewichts von nur 3,3 kg ist das Gerät besonders handlich und ermöglicht eine mühelose Bedienung auch bei längeren Reinigungsarbeiten.

### Erweitert mit zusätzlichen Informationen:

Unser aktuelles Gewinnspiel hat wirklich das Potenzial, Ihr Zuhause zu verschönern: Wir verlosten unter allen Wiener Newsletterabonnenten und all denen, die sich neu registrieren, einen hochmodernen Akku-Saugwischer der renommierten Marke Leifheit – großzügig zur Verfügung gestellt von unserem Partner Karl Atzler KG.

Mit diesem innovativen Gerät, das die Funktionen Saugen, Wischen und Trocknen kombiniert, wird die Pflege Ihrer Hartböden nicht nur einfacher, sondern auch effizienter.

Der Akku-Saugwischer von Leifheit bringt mit seinen drei Funktionen alles mit, was Sie für eine gründliche Reinigung benötigen. Dank seines geringen Gewichts von nur 3,3 kg ist das Gerät besonders handlich und ermöglicht eine mühelose Bedienung auch bei längeren Reinigungsarbeiten.

Die neuesten Modelle von Leifheit sind mit einer leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, die eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten bietet, was Ihnen ausreichend Zeit gibt, um Ihre Böden gründlich zu reinigen, ohne ständig aufladen zu müssen.

Zudem ist das Gerät mit einer selbstreinigenden Funktion ausgestattet, die die Wartung erheblich vereinfacht: Einfach die Reinigungskammer nach Gebrauch entleeren und die Bürsten unter Wasser abspülen.

Laut einer Umfrage unter unseren Nutzern bevorzugen über 85 % die All-in-One Lösung von Saugwischern, da diese Zeit und Mühe sparen.

Nutzen Sie die Chance, diesen praktischen Helfer zu gewinnen und genießen Sie die Vorzüge effizienter Reinigungstechnologie.

Registrieren Sie sich noch heute für unseren Newsletter und nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil!