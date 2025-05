Mutter Dank Konzert: Monika Martin tritt in der Josefkirche auf

Monika Martin wird zur Feier aller Mütter in der Josefkirche auftreten. Das Konzert findet am 17. Mai statt.

GRAZ. Am Samstag, dem 17. Mai, lädt die Josefkirche am Schönaugürtel 41 zum besonderen Mutter-Dank-Konzert ein. Auf der Bühne wird keine Geringere als die bekannte Sängerin Monika Martin stehen.

Mit einer Musikkarriere, die bereits in ihren Kindertagen begann, trat Martin im Alter von zehn Jahren dem Kinderchor der Grazer Oper bei. Ihr Studium der Kunstgeschichte und Volkskunde an der Karl-Franzens-Universität Graz ergänzte sie mit einem Gesangsstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Seit 1995 tritt sie solo unter ihrem Künstlernamen auf und hat sich einen festen Platz im Herzen der österreichischen Musiklandschaft erobert.

Ausgezeichnete Künstlerin

1996 erreichte Monika Martin den Durchbruch mit dem zweiten Platz beim Grand Prix der Volksmusik, einer bedeutenden Musikwettbewerbsreihe in Österreich. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen zählt die Goldene Stimmgabel (2006) sowie die Krone der Volksmusik (2007). Ihr talentierter Gesang und ihre ansteckende Bühnenpräsenz haben sie zu einer der beliebtesten Interpretinnen im Bereich der volkstümlichen Musik gemacht.

Tickets für das Konzert in der Josefkirche sind erhältlich unter [email protected] oder telefonisch unter 0681/8491 9328.

