Muttertag in Niederösterreich: 55 Millionen Euro Umsatz erwartet – Stationärer Handel als großer Gewinner

Muttertag bringt Millionenumsatz für Handel in Niederösterreich

Der Muttertag ist in Niederösterreich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Für heuer werden in dem Bundesland Umsätze von rund 55 Millionen Euro erwartet.

Im Durchschnitt werden pro Kopf 60 Euro für Muttertagsgeschenke ausgegeben. Laut Wirtschaftskammer Niederösterreich planen 70 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein Geschenk.

Beliebte Geschenke und Blumen

Am häufigsten wird laut Wirtschaftskammer die eigene Mutter beschenkt, darüber hinaus auch Partnerinnen und Schwiegermütter. Zu den beliebtesten Geschenken zählen Blumen und Pflanzen, gefolgt von Süßigkeiten wie Schokolade oder Pralinen. Beliebt sind zudem gemeinsame Unternehmungen wie Restaurantbesuche oder Konzertabende.

Laut Landesinnung der Gärtner und Floristen gehören in Niederösterreich Tulpen, Rosen und Hyazinthen zu den gefragtesten Blumen zum Muttertag. Saisonale Blumen wie Pfingstrosen, Flieder oder Hortensien sind ebenfalls stark nachgefragt. Besonders gefragt sind locker gebundene Sträuße und natürliche Arrangements in Pastellfarben.

Nachfrage nach nachhaltigen und langlebigen Produkten

Nachhaltigkeit spielt beim Blumenkauf zunehmend eine Rolle. Viele Konsumentinnen und Konsumenten achten auf regionale Produkte, kurze Transportwege und umweltfreundliche Verpackungen.

Neben klassischen Schnittblumen werden langlebige Pflanzen wie Orchideen oder Kräuter verstärkt nachgefragt.

Stationärer Handel profitiert besonders

Nach Angaben der Wirtschaftskammer Niederösterreich kaufen die meisten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre Muttertagsgeschenke im stationären Handel. 83 Prozent erwerben die Präsente direkt im Geschäft, wobei der Blumenfachhandel als besonders gefragt gilt.

Rund ein Drittel der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bestellt Muttertagsgeschenke zumindest teilweise auch online.