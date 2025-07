My Favorite Memories of Elvis Presley

Am 16. August begehen wir den 48. Todestag von Elvis Presley, dem unbestrittenen King of Rock ’n‘ Roll. Elvis hat die Musikgeschichte revolutioniert und sein Einfluss ist bis heute spürbar. Seine unvergesslichen Hits wie „Suspicious Minds“, „Jailhouse Rock“ und „Heartbreak Hotel“ sind nach wie vor Teil der internationalen Musikkultur.

Zu Ehren dieser Legende wird Roland the Voice am 8. August im „Oberlaaer Dorfwirt“ und am 9. August im „Schutzhaus Lilli“ mit der Show „I Remember Elvis Presley“ live auftreten. Dieser besondere Abend wird nicht nur eine Hommage an die Musik von Elvis sein, sondern auch an seinen unvergänglichen Lebensstil und seine persönliche Geschichte, die Millionen inspiriert hat.

Die Veranstaltungen versprechen einen unvergesslichen Abend voller Musik und Nostalgie, ideal für alle Elvis-Fans und Musikliebhaber. Die Zuhörer können sich auf eine authentische Darbietung der bekanntesten Hits des Kings freuen, die Erinnerungen an vergangene Zeiten weckt. Elvis Presley, der am 16. August 1977 verstarb, bleibt eine unsterbliche Ikone, die auch in den kommenden Generationen weiterleben wird.

Tickets für diese Veranstaltungen können online über folgenden Link erworben werden: https://events.eventjet.at/events/?fwp_event_search=rtv

Alternativ sind Tickets auch telefonisch unter 0681 81624602 erhältlich. Sichern Sie sich schnell Ihre Plätze, denn die Nachfrage ist hoch!