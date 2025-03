Nach 18 Jahren: Das „Point of Sale“-Café auf der Wieden hat seine Pforten geschlossen

Das Kaffeehaus „Point of Sale“ an der Ecke Schleifmühlgasse/Margaretenstraße hat nach 18 Jahren seine Pforten geschlossen. Der Besitzer tritt in den Ruhestand, und die Wiedner Bevölkerung muss sich nun nach neuen Orten für ihr Frühstück umsehen.

WIEN/WIEDEN. Seit nahezu zwei Jahrzehnten war das „Point of Sale“ ein beliebter Anlaufpunkt für Kaffeehaus-Feeling auf der Wieden. Mit seinen einladenden roten Markisen und einer umfangreichen Frühstücksauswahl sowie internationalen Speisen und köstlichen Drinks am Abend schuf das Café eine gemütliche Atmosphäre, die viele Stammgäste anzog.

Die Schließung des „Point of Sale“, die im März 2023 bekannt gegeben wurde, ist für viele Bewohner der Wieden ein trauriger Abschied. Der Besitzer, Thana Veluppillai, kündigte die Entscheidung auf Facebook an: „Wir verlassen diesen Ort mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Weinend wegen der 18 Jahre voller loyaler Kunden und Freundschaften, lächelnd, weil wir uns neuen Herausforderungen widmen und die wohlverdiente Ruhe genießen können.“

Pension und Gesundheit

In einem Gespräch mit MeinBezirk erklärte Veluppillai, dass der Entschluss zur Schließung nicht leicht fiel, jedoch unausweichlich war. „Aufgrund meiner Pensionierung und gesundheitlicher Probleme musste ich die Entscheidung treffen, das Lokal weiterzugeben.“ Dies zeigt, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten, besonders nach einem langen Arbeitsleben in der Gastronomie, das oft mit Stress und harter körperlicher Arbeit verbunden ist.

Das Kaffeehaus war über die Jahre ein beliebter Treffpunkt für lokale Bewohner.

Laut Veluppillai wird das Lokal nun komplett umgebaut, um ein neues Konzept zu entwickeln. Obwohl genauere Details noch nicht bekannt gegeben wurden, hat er verraten, dass es kein Kaffeehaus mehr sein wird. Diese Neugestaltung weckt Hoffnungen, dass der Standort weiterhin ein beliebter Platz für die Gemeinschaft bleibt, auch wenn das ursprüngliche Konzept nicht mehr existiert.

Die emotionale Abschiedsbotschaft von Veluppillai hat viele Wiednerinnen und Wiedner berührt. „Es war eine lange Reise, in der wir viele Freunde unter unseren Gästen und Mitarbeitern gewonnen haben – ein großes Danke an alle, die uns über Jahre die Treue gehalten haben.“ Solche Rückmeldungen zeigen, wie wichtig lokale Cafés für das Gemeinschaftsgefühl sind und wie viele Erinnerungen an diese Orte geknüpft sind.

