Nach 25 Jahren: Konzernchef Wolfgang Malik tritt von der Führung der Holding Graz zurück

Nach 25 Jahren an der Spitze der Holding Graz beendet Wolfgang Malik seine operative Tätigkeit. Der langjährige Vorstand wird sich nicht mehr an der laufenden Ausschreibung für die Führungspositionen beteiligen.

GRAZ. Wolfgang Malik zieht sich aus der operativen Führung der Holding Graz zurück, wie am Freitag bekannt gegeben wurde. Während seiner Amtszeit wurden die früheren „Stadtwerke“ im Rahmen der Haus-Graz-Strukturreform zu einem modernen, österreichweit führenden Unternehmen für kommunale Dienstleistungen und Beteiligungen weiterentwickelt. Unter Malik’s innovativer Führung erhielt das Unternehmen einen dynamischen Schub in Bereichen wie erneuerbare Energien, öffentliche Verkehrsmittel und digitale Infrastruktur, die entscheidend zur Nachhaltigkeit der Stadt Graz beitrugen.

„Ich danke allen Wegbegleitern und Enablern, dass ich bereits als junger Vorstand die Möglichkeit und Chance hatte, ein derart vielseitiges Unternehmen strategisch und strukturell aufzubauen. Diese Erfahrung kann man nicht studieren – man erwirbt sie nur im Handeln und Gestalten“, betont Malik. Sein Führungsstil, der offen für neue Ideen und Technologien war, ermöglichte es der Holding Graz, sich in einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu behaupten.

So geht es für Malik weiter

Ab 2026 wird sich der bisherige Konzernchef verstärkt auf strategische und kontrollierende Aufgaben konzentrieren. Zu diesen gehören die Aufsichtsratsvorsitze bei der Airport Graz GmbH und der Energie Graz GmbH, Positionen, die er weiterhin ausüben wird. Zusätzlich wird er seine Expertise in den Zivilluftfahrtbeirat der Bundesregierung einbringen, wo er maßgeblich zur Entwicklung der Luftfahrtpolitik Österreichs beitragen kann.

Parallel dazu plant Malik den Schritt in die Selbstständigkeit, um Beratungsdienste in den Bereichen Strukturkonsolidierung, strategische Zukunftsentwicklung und Change-Management anzubieten. Insbesondere die Implementierung von Künstlicher Intelligenz in Digitalisierungsprojekten sowie moderne Finanzsteuerung werden seine Schwerpunkte sein. Laut Malik zeigen Anfragen aus mehreren österreichischen Bundesländern, dass es einen hohen Bedarf an dieser Expertise gibt. „Ich stehe auch weiterhin der Stadt Graz und dem Land Steiermark für Beratungen zur strukturellen und strategischen Konsolidierung sowie zur Stärkung auf Unternehmensebene zur Verfügung“, unterstreicht Malik. Diese Vernetzung könnte für die Region von großem Vorteil sein und helfen, zukunftssichere Strukturen zu schaffen.

Aktuelle Projekte in Umsetzung

Bis Ende 2025 stehen für die Holding Graz bedeutende Projekte an. Dazu zählen die Umsetzung der Neutorlinie im Grazer Zentrum mit neuen Straßenbahnen, die Inbetriebnahme der Koralmbahn sowie die Realisierung von Energieprojekten wie das Energiewerk, Tiefenwärme-Geothermie und eine PV-Drehscheibe am Flughafen. Außerdem wird derzeit der Forecast 2025/26 erstellt, der für die Finanzstrategie der Stadt Graz von entscheidender Bedeutung ist. Diese Projekte und Strategien zielen darauf ab, Graz als lebenswerte Metropole zukunftssicher zu gestalten.

Das könnte dich auch interessieren:

Fast die Hälfte der Unternehmer dagegen

Graz holt Citymanagerin aus Kapfenberg

Veranstaltungstipps fürs Wochenende in Graz