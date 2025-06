Nach Amoklauf: Experten verlangen umfassende Analyse des Schulumfelds in Wien

Die tragischen Ereignisse an einer Schule in Graz am Dienstag haben die Bevölkerung in Österreich tief erschüttert. Bildungsexperten und Sicherheitsspezialisten fordern verstärkte Maßnahmen zum Schutz von Schulen und Bildungseinrichtungen.

WIEN. In den Straßen Wiens wehen die Fahnen auf Halbmast, während die Menschen im ganzen Land versuchen, die Auswirkungen des Amoklaufs an der Grazer Schule zu begreifen. Viele Fragen bleiben unbeantwortet, während zugleich die Forderungen nach mehr Sicherheit in Bildungseinrichtungen laut werden.

„Die Schule sollte ein sicherer Ort für die persönliche und soziale Entwicklung junger Menschen sein,“ erklärt Manuel Stocker, Vorsitzender des Wiener Stadtverbands des Mittelschüler-Kartell-Verbandes (WStV). In einem Interview mit MeinBezirk betonte er: „Bildung, Freundschaften und der Austausch über Ängste sollten ohne Gefahr stattfinden können.“

Dringender Handlungsbedarf

Um Sicherheit in Schulen zu gewährleisten, fordert der WStV eine umfassende Analyse der Schulumgebung. Auf dieser Grundlage sollen Maßnahmen entwickelt werden, die sowohl in der Schulpsychologie als auch in der allgemeinen Sicherheitsarchitektur von Bildungseinrichtungen implementiert werden können. Denn Bildung und das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen sollten ohne Angst erlebbar sein.

Ähnlich äußert sich Veronika Bukowski, die Vorsitzende des Verbandes farbentragender Mädchen (VfM): „Was in Graz geschehen ist, hat uns alle erschüttert. Bildung ist das Fundament unserer Gesellschaft. Schülerinnen und Schüler dürfen in ihren Klassenzimmern nicht in Angst leben,“ betont sie.

Der VfM ist ein österreichweiter Verband christlicher Schülerverbindungen, der sich von dem nur männlichen WStV unterscheidet und ebenfalls in Wien aktiv ist. „Unsere Gedanken sind bei unseren Mitgliedern vor Ort in Graz. Im Namen des Verbandes möchten wir den Opfern und ihren Angehörigen unser tiefstes Beileid aussprechen,“ so Bukowski weiter.

Gemeinsames Trauern

Beide Verbände sind Teil einer breiten Gemeinschaft katholischer Schülerverbindungen, die sich der Bildung nach dem lateinischen Begriff „Scientia“ verpflichtet fühlen. „Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und uns unser Recht auf Bildung nicht nehmen lassen. Gemeinsam können wir diese schwere Zeit überstehen,“ fügt Bukowski hinzu.

Schüler sensibilisieren

Die Wiener Bildungsdirektion reagierte umgehend auf die Vorfälle in Graz, indem sie am selben Nachmittag ein Schreiben an alle Schulleiter in Wien versandte. Dieses Dokument soll die Sensibilisierung für Krisensituationen und die Überprüfung bestehender Notfallpläne fördern – MeinBezirk berichtet:

So gehen Wiener Schulen mit Krisensituationen um. Die Bildungsdirektion hat klare Regelungen in ihrem Erlass „Krisensituationen an Schulen“ festgelegt, der unter anderem einen Stufenplan und Kontaktdaten für Hilfsangebote beinhaltet.

Mehr zum Thema:

Wie die Politik in Wien auf den Amoklauf in Graz reagiert

Vienna Pride passt nach dem Graz-Amoklauf sein Programm an

So trauert Wien nach den Ereignissen in Graz.