Nach Amoklauf in Graz: Verschiebung von USI-Fest und Grazathlon

Die beiden für das Wochenende geplanten Großveranstaltungen, das USI-Fest am Freitag und der Grazathlon am Samstag, werden jeweils um eine Woche verschoben, das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Das kommende Wochenende soll ganz im Zeichen des Gedenkens stehen.

GRAZ. Der Schock in Graz sitzt nach den tragischen Ereignissen von Dienstag, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden, noch tief. Am kommenden Wochenende hätten gleich zwei große Veranstaltungen stattfinden sollen: das 38. USI-Fest und der traditionelle Kleeblattlauf. Der Veranstalter Hannes Schalk erklärte: „Ein Fest war für uns unter diesen Umständen diese Woche nicht vorstellbar.“ Der Fokus liegt nun auf dem Gedenken und der Trauer um die Betroffenen.

Nach intensiven Gesprächen aller Beteiligten wurde rasch ein Ersatztermin gefunden, und sowohl das USI-Fest als auch der Kleeblattlauf werden nun am 20. Juni, also genau eine Woche nach dem ursprünglichen Termin, stattfinden. Schalk betont: „Wir sind von Zusammenhalt, Menschlichkeit und Solidarität überzeugt. Liebe und Hoffnung ist unsere Antwort.“ Zudem trägt das Event jetzt das neue Motto: „Wir stehen zusammen“, um die Gemeinschaft in Graz zu stärken und ein positiveres Zeichen zu setzen.

Grazathlon um eine Woche verschoben

Ähnlich wie beim USI-Fest äußern sich auch die Veranstalterinnen und Veranstalter des Grazathlon. In einer Stellungnahme sagen sie: „Die vergangenen Tage waren für unsere Stadt von tiefem Schmerz und großer Betroffenheit geprägt. Die tragischen Ereignisse haben uns alle innehalten lassen – auch uns als Veranstalter. In enger Abstimmung mit der Stadt Graz wurde nun entschieden: Am Sonntag wird in Graz eine zentrale Gedenkveranstaltung stattfinden.“ Im Sinne des Respekts und der Würde dieses Moments ist der Grazathlon an diesem Wochenende nicht durchführbar.

Der Grazathlon wird um eine Woche auf den 21. Juni verschoben; der Junior-Grazathlon findet am Freitag, den 20. Juni, statt. Organisatorische Details zur Verschiebung werden zeitnah per E-Mail sowie über die Website und sozialen Kanäle des Grazathlon kommuniziert.

Am Sonntag um 18 Uhr wird eine zentrale Gedenkfeier am Grazer Hauptplatz abgehalten, und am Dienstag ist ein interreligiöser Gottesdienst im Grazer Dom geplant. Diese Veranstaltungen spiegeln die Trauer und den solidarischen Zusammenhalt der Stadtangehörigen wider.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Presserat ruft Medien zur Zurückhaltung auf. USI-Fest soll größtes Beer Pong-Turnier der Welt werden. Gewaltprävention an Schulen dringend nötig.