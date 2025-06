Nach Brand im Februar: Saunabereich des Merkur Gyms wieder zugänglich

Der Saunabereich im Merkur Gym in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße ist ab sofort wieder geöffnet. Nach einem Brand im Februar wurde das Areal umfassend saniert und modernisiert.

GRAZ. Nach einem Brand, der im Februar dieses Jahres den Saunabereich des Merkur Gyms in Graz beschädigte, freuen sich die Mitglieder nun über die Wiedereröffnung des Sauna- und Wellnessbereichs. Die Modernisierungsmaßnahmen umfassen nicht nur die Reparatur entstandener Schäden, sondern auch die Erweiterung und Aktualisierung der gesamten Anlage.

Die Sauna bietet nun zahlreiche Optionen für Erholung und Regeneration mit einer finnischen Sauna, einem Sanarium und einer Infrarotkabine. Das neu gestaltete Konzept umfasst auch einen modernen Ruheraum und eine großzügige Terrasse, die den Mitgliedern eine perfekte Umgebung zur Entspannung bieten. „Mit dem neuen Wellnessbereich schaffen wir eine Atmosphäre, die Bewegung, Entspannung und Wohlbefinden optimal verbindet“, erklärt Geschäftsführerin Martina Winkler. Die Nutzung des Wellnessbereichs ist im Mitgliedsbeitrag enthalten, steht aber auch Besuchern über Tageskarten offen.

Saunabrand

Die Schließung und die anschließenden Modernisierungen waren eine wichtige Reaktion auf den Brand, der am Vormittag des 13. Februar ausbrach. Der Brand, vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt, konnte dank der installierten Sprinkleranlage zügig gelöscht werden. Bereits am selben Nachmittag konnte der reguläre Fitnessbetrieb im Merkur Gym wieder aufgenommen werden, was die schnelle Reaktionsfähigkeit des gesamten Teams unter Beweis stellt.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Die letzten zwei Modelleisenbahngeschäfte sind sich gegenüber

Geco Picknick Brunch findet statt

USI-Fest und Grazathlon werden verschoben