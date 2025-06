Nach Brandtragödie: Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Betreiber von „Stern“

Nach einer tragischen Brandkatastrophe im Lokal „Stern“ in Graz, bei der eine 23-jährige Frau ums Leben kam und mehr als 20 weitere Personen verletzt wurden, hat die Staatsanwaltschaft Graz nun Anklage gegen den Betreiber erhoben.

GRAZ. Die Staatsanwaltschaft Graz hat Anklage gegen den Betreiber des Lokals „Stern“ in der Sporgasse erhoben, nach einer verheerenden Feuerkatastrophe zu Silvester 2023. Bei diesem Vorfall starb eine junge Frau, während mindestens zehn weitere Menschen schwer und mehrere leicht verletzt wurden. Der Betreiber sieht sich dem Vorwurf der „fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst“ gegenüber, erklärte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, auf Anfrage.

Vorwürfe der Fahrlässigkeit

Im Zentrum der Anklage stehen mehrere schwerwiegende Vorwürfe. So sollen hinter einem Vorhang im Eingangsbereich leicht brennbare Materialien gelagert gewesen sein, die durch Pyrotechnik und andere Rauchwaren in Brand geraten sind. Diese Umstände führten zu einer massiven Rauchentwicklung und einer schnellen Ausbreitung des Feuers, wodurch der Ausgang als Notausgang unbrauchbar wurde, so Kroschl.

Ein weiterer Aspekt betrifft einen zweiten Notausgang, der über ein Fenster erreichbar war. Dieser war durch Möbel und Dekorationsmaterial blockiert und wurde nicht als Fluchtweg gekennzeichnet. „Das Fehlen einer klaren Beschilderung und die Blockade des Notausgangs machten es für Gäste und Personal unmöglich, über diesen Ausgang zu entkommen“, erklärte Kroschl weiter. Auch die mangelhafte Schulung des Personals in Bezug auf das richtige Verhalten im Brandfall wird dem Betreiber angelastet, was als fahrlässiger Umgang mit der Sicherheit interpretiert wird.

Gerichtsverhandlung am 5. September

Die Verhandlung wird am 5. September vor dem Landesgericht Graz beginnen. Außerdem laufen aktuell noch Ermittlungen gegen sechs weitere Beamte der Feuerwehr sowie der Gewerbepolizei, wie Kroschl mitteilt.

