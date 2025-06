Nach dem Amoklauf in Graz: Wie Eltern ihre Kinder in Wien unterstützen können

Angst und Unsicherheit umgeben die Schulen in ganz Österreich, insbesondere in Wien. Das verheerende Amoklauf-Drama in Graz, bei dem neun Jugendliche und eine Lehrerin tragisch ums Leben kamen, hat nicht nur Schüler, sondern auch Eltern in Alarmbereitschaft versetzt. MeinBezirk hat mit einer Expertin der MA 11, Ingrid Pöschmann, gesprochen, um herauszufinden, wie Eltern ihre Kinder in dieser schwierigen Zeit bestmöglich unterstützen können und wo sie hilfreiche Ressourcen finden.

WIEN. Nach dem erschütternden Vorfall in Graz fühlen sich viele Eltern und Schüler landesweit unsicher bezüglich der Sicherheit an Schulen. Diese Besorgnis ist besonders in Wien spürbar. Laut Pöschmann, Pressesprecherin der MA 11 – Kinder- und Jugendhilfe, sind die Servicetelefone aktuell mit Anrufen von verunsicherten Eltern überlastet: „Wir erhalten momentan eine Vielzahl von Anrufen aus der ganzen Stadt von besorgten Bürgern.“

Zuhören & Sicherheit vermitteln

Eltern setzen sich daher verstärkt mit der Frage auseinander, wie sie ihren Kindern am besten zur Seite stehen können. Pöschmann empfiehlt: „Wichtig ist, dass Eltern keine laienpsychologischen Analysen anstellen oder Fachbücher lesen müssen. Es ist entscheidend, für seine Kinder da zu sein, aufmerksam zu hören und aktiv zu kommunizieren.”

Eltern sollten Ruhe bewahren und ihren Kindern Sicherheit vermitteln. Dies erfordert unterschiedliche Ansätze, je nach Alter des Kindes. Bei jüngeren Kindern, die nicht aktiv mit den aktuellen Ereignissen konfrontiert werden, empfiehlt die Expertin, das Thema proaktiv zu meiden: „Wenn Kinder Fragen haben, sollten diese kindgerecht beantwortet werden, nur so viel, wie sie tatsächlich wissen wollen.”

Es ist entscheidend, den Kindern zu zeigen, dass sie in Sicherheit sind. „Das Kind sollte das Gefühl haben, dass es sich auf seine Eltern oder Großeltern verlassen kann,“ erklärt Pöschmann. Eltern dürfen ihre eigenen Ängste nicht auf die Kinder übertragen, sollten jedoch offen für Gespräche über ihre Betroffenheit sein.

Medienkompetenz an Schulen

Mit älteren Kindern ist ein anderer Ansatz erforderlich, da sie sich bereits mit den gesellschaftlichen Hintergründen, wie Amokläufen, auseinandersetzen. Viele Jugendliche sind zudem in sozialen Medien aktiv. „Hier ist es wichtig, einen Dialog zu fördern und gemeinsam seriöse Medien zu betrachten. Man könnte auch zusammen einen Faktencheck durchführen, um verlässliche Informationen zu gewinnen,” so Pöschmann weiter.

Eltern sollten signalisieren, dass sie jederzeit für Gespräche zur Verfügung stehen, auch wenn die Kinder nicht bereit sind, darüber zu reden. Diese Akzeptanz ist wichtig, um das Vertrauen der Jugendlichen zu stärken.

Service-Hotlines

Weder Kinder noch Eltern müssen diese Herausforderung alleine bewältigen. In Wien stehen verschiedene Service-Hotlines zur Verfügung, die Unterstützung bieten. „Egal, welche Fragen Eltern haben, egal, wie trivial sie erscheinen mögen, können sie jederzeit anrufen, und wir finden gemeinsam eine Lösung“, versichert die Expertin.

Hier ist eine Übersicht der verfügbaren Hotlines:

Zentrale Anlaufstelle für Eltern und Kinder der MA 11: 01/4000-8011

Psychosozialer Dienst – First-Level-Support: 01/31 330

Rat auf Draht: 147

Diese Ressourcen können wertvoll sein, um mit der emotionalen Belastung umzugehen und eine sichere Umgebung für Kinder zu schaffen.

Weitere Themen, die dich interessieren könnten:

Wien laut Bürgermeister Ludwig „da in voller Solidarität“

Gedenkstunde im Wiener Stephansdom nach Graz-Amoklauf

Experten fordern detaillierte Schulumfeld-Analyse in Wien