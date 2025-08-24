Nach dem Treffen von Trump und Putin: Großkundgebung für die Ukraine in Graz geplant

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


In den letzten Tagen fanden bedeutende Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj statt. Dennoch ist ein Ende des Konflikts nicht in Sicht. Die Kämpfe in der Ukraine dauern an, und viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer suchen Sicherheit in der Steiermark. Am 24. August wird in Graz der ukrainischen Unabhängigkeit gedacht – eine Großkundgebung soll dabei Solidarität zeigen und Hoffnung spenden.

GRAZ/STEIERMARK. Zuletzt hat ein Spitzentreffen in Washington und Alaska stattgefunden, das sich um den fortdauernden Krieg in der Ukraine drehte. US-Präsident Trump versuchte, ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj zu organisieren, das der ukrainische Präsident seit längerer Zeit anstrebt. Leider zeigte sich Putin nicht bereit, einer solchen Zusammenkunft zuzustimmen, was die schwierige Lage in der Region unterstreicht.

Treffen mit US-Präsident Donald Trump blieben ergebnislos. | Foto: Carlos Barria / REUTERS / picturedesk.com

Ukraine-Kundgebung in Graz

Der Konflikt geht mittlerweile ins vierte Jahr, und in den letzten Monaten hat Russland die Angriffe auf die zivile Infrastruktur verstärkt. Aktuell haben etwa 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Steiermark Zuflucht gefunden. Der 24. August ist ein besonders bedeutender Tag für sie, da die Ukraine an diesem Datum im Jahr 1991 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hat. Zu Ehren dieses Jahrestages veranstaltet das Zentrum für Österreichisch-Ukrainische Kulturwissenschaften am Sonntag eine Großkundgebung, die um 18 Uhr auf dem Grazer Hauptplatz beginnt.

Rund 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainer leben aktuell in der Steiermark. | Foto: Marie Ott

Redebeiträge und Opernmusik

Die Veranstalter betonen, dass sie den Mut nicht verlieren wollen und weiterhin alles für die Unterstützung der Ukraine tun werden. Die Kundgebung in Graz wird musikalische Darbietungen der Opernsängerin Tetiana Miyus sowie verschiedene Redebeiträge umfassen. Zu den Rednerinnen und Rednern zählen unter anderem Olena Kharytonova, eine Professorin an der Nationalen Jaroslaw Mudryj-Rechtsuniversität Charkiw, Svitlana Andreichenko, Professorin für internationales Recht an der International Humanitarian University in Odesa, und Bohdan Karpliak, Pfarrer der Griechisch-Katholischen Kirche Graz.

Das könnte dich auch noch interessieren:

– Ukrainerin in Graz lebt zwischen Sorge und Hoffnung

– Große Protestaktion zum dritten Jahrestag des Ukrainekrieges

– 150 Jahre Winnetou und dessen Spuren in die Steiermark

### Summary of Changes:
– Additional context regarding the significance of the meetings and the ongoing conflict has been added.
– Clarified that the events take place amid a backdrop of continuous violence and displacement.
– Expanded on the cultural significance of the date of independence and the planned events in Graz.



Source link

Related posts:

  1. Trump und Putin sprechen über Ukraine: Geheimes Telefonat enthüllt brisante Details!
  2. Dringendes Treffen: NATO-Chef Rutte lädt zur entscheidenden Ukraine-Besprechung ein!
  3. Trump fordert Putin auf: Halte deine Versprechen ein!
  4. Trump’s Surprise Meeting with Putin: What to Expect on Tuesday!
Bild von Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen