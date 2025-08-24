Nach dem Treffen von Trump und Putin: Großkundgebung für die Ukraine in Graz geplant

In den letzten Tagen fanden bedeutende Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj statt. Dennoch ist ein Ende des Konflikts nicht in Sicht. Die Kämpfe in der Ukraine dauern an, und viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer suchen Sicherheit in der Steiermark. Am 24. August wird in Graz der ukrainischen Unabhängigkeit gedacht – eine Großkundgebung soll dabei Solidarität zeigen und Hoffnung spenden.

GRAZ/STEIERMARK. Zuletzt hat ein Spitzentreffen in Washington und Alaska stattgefunden, das sich um den fortdauernden Krieg in der Ukraine drehte. US-Präsident Trump versuchte, ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj zu organisieren, das der ukrainische Präsident seit längerer Zeit anstrebt. Leider zeigte sich Putin nicht bereit, einer solchen Zusammenkunft zuzustimmen, was die schwierige Lage in der Region unterstreicht.

Ukraine-Kundgebung in Graz



Der Konflikt geht mittlerweile ins vierte Jahr, und in den letzten Monaten hat Russland die Angriffe auf die zivile Infrastruktur verstärkt. Aktuell haben etwa 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Steiermark Zuflucht gefunden. Der 24. August ist ein besonders bedeutender Tag für sie, da die Ukraine an diesem Datum im Jahr 1991 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hat. Zu Ehren dieses Jahrestages veranstaltet das Zentrum für Österreichisch-Ukrainische Kulturwissenschaften am Sonntag eine Großkundgebung, die um 18 Uhr auf dem Grazer Hauptplatz beginnt.

Redebeiträge und Opernmusik



Die Veranstalter betonen, dass sie den Mut nicht verlieren wollen und weiterhin alles für die Unterstützung der Ukraine tun werden. Die Kundgebung in Graz wird musikalische Darbietungen der Opernsängerin Tetiana Miyus sowie verschiedene Redebeiträge umfassen. Zu den Rednerinnen und Rednern zählen unter anderem Olena Kharytonova, eine Professorin an der Nationalen Jaroslaw Mudryj-Rechtsuniversität Charkiw, Svitlana Andreichenko, Professorin für internationales Recht an der International Humanitarian University in Odesa, und Bohdan Karpliak, Pfarrer der Griechisch-Katholischen Kirche Graz.

