Nach dem Volksgartenpark: Schutzzone im Metahofpark wird ausgeweitet

Im Jahr 2024 wird die Schutzzone im Metahofpark von Graz in der kommenden Woche erneut verlängert. Diese neue Verordnung tritt am Dienstag, den 1. April, in Kraft und bleibt für weitere sechs Monate gültig.

GRAZ. Die Schutzzonen in Graz, die ursprünglich eingeführt wurden, um Minderjährige vor strafbaren Handlungen in öffentlichen Räumen zu schützen, haben sich als wirksam erwiesen. Eine aktuelle Analyse der Sicherheitslage zeigt, dass seit der Einführung der Schutzzone im Metahofpark im Oktober 2024 mehr als 150 Betretungsverbote verhängt wurden und rd. 350 Gramm versteckter Suchtmittel sichergestellt werden konnten. Diese Erfolge verdeutlichen die Notwendigkeit und den Nutzen solcher Maßnahmen in Mehrgenerationenparks, die oft als Hotspots für Drogenhandel und andere kriminelle Aktivitäten gelten.

Zusätzliche Schwerpunktkontrollen der Polizei haben auch zu einem gesteigerten Sicherheitsgefühl unter den Bürgern geführt, die die betroffenen Parkanlagen frequentieren. Die Schutzzonen bieten somit nicht nur rechtliche Absicherungen, sondern erhöhen auch das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität der Anwohner.

Wichtige Schritte zur erneuten Einführung der Schutzzonen

Die Wiederbelebung der Schutzzonen in Graz wurde durch den Anstieg von Suchtmitteldelikten und die Entdeckung von Verstecken für Drogen in den Parkanlagen im Sommer des Vorjahres notwendig. Die Schutzzonen für den Volksgartenpark und den Metahofpark wurden zunächst am 15. Juli und dann am 1. Oktober 2023 wieder eingeführt. Gesetzlich erlöschen die Schutzzonen automatisch nach einem Zeitraum von sechs Monaten, sofern keine neue Verordnung erlassen wird.

Die lokale Sicherheitsbehörde hat die Voraussetzungen für eine erneute Verordnung im Metahofpark geprüft, was zur verlängerten Schutzzone führte. Insgesamt sind seit der Wiederherstellung beider Schutzzonen in Graz über 540 Vergehen registriert worden, wobei mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt wurden. Solche Maßnahmen tragen entscheidend zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit bei und schaffen Raum für positive soziale Interaktionen.

