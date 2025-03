Nach der Wahl: Czernohorszky präsentiert neuen Klimafahrplan für Wien

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) hat am Dienstag während der Klubklausur der SPÖ in Wien den Fortschritt der Umsetzung des Klimafahrplans vorgestellt, der im Rahmen der Regierungsvereinbarung von 2020 ins Leben gerufen wurde. Die Stadt hat ehrgeizige Ziele in den Bereichen Stromproduktion, CO₂-Reduktion und dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gesetzt und bereits bemerkenswerte Erfolge erzielt. Zudem wurde ein neuer Klimafahrplan angekündigt, der die zukünftigen Schritte festlegen wird.



Die SPÖ nutzt die Klubklausur, die nur eineinhalb Monate vor den bevorstehenden Wahlen stattfindet, um die Erfolge der letzten fünf Jahre zu präsentieren. Diese Erfolge sind besonders relevant in Anbetracht der zunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes in der politischen Agenda, nicht nur in Österreich, sondern weltweit.

Ein neuer Monitoringbericht, der von Czernohorszky vorgestellt wurde, belegt, dass die CO₂-Emissionen in Wien im Jahr 2023 um beeindruckende zwölf Prozent gesenkt wurden, was doppelt so viel ist wie der österreichische Bundesdurchschnitt. Dies ist ein wichtiger Fortschritt, insbesondere angesichts der globalen Klimakrise, die nach den Erkenntnissen des Weltklimarats IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) von immer größerer Dringlichkeit ist.

Zusätzlich ist der Energieverbrauch pro Kopf seit 2005 um ein Drittel gesunken. Erstaunlicherweise ist der Stromverbrauch stabil geblieben, obwohl die Bevölkerung um 21 Prozent gewachsen ist, was circa 350.000 zusätzlichen Einwohnern entspricht. Diese Stabilität zeigt, dass durch nachhaltige und umweltbewusste Maßnahmen der Stromverbrauch effektiv gesteuert werden kann.

Umgesetzte Maßnahmen

Zu den erfolgreich umgesetzten Initiativen zählt die „Sonnenstrom-Offensive“, durch die die Stromleistung aus Solarenergie in Wien von 2021 bis Ende 2024 bereits verfünffacht wurde. Außerdem wurden die Emissionen aus Heizungen in Gebäuden seit 2005 halbiert. Das Programm „Raus aus Gas“ hat in dieser Zeit ebenfalls signifikante Fortschritte erzielt. Hohe Investitionen in den öffentlichen Verkehr, Radwege und E-Mobilität haben sich als entscheidend erwiesen, um die urbanen Verkehrsströme nachhaltig zu verändern.

Czernohorszky betonte, dass die Wiener Fortschrittskoalition die heimische Klimapolitik neu definiert hat. Die Begriffe Treibhausgassenkung, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft sind zentrale Säulen der Strategie, um Wien bis 2040 klimaneutral zu machen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bestätigt, dass die Erfolge eine Reflexion gut geplanter Maßnahmen sind und erkennt die Notwendigkeit eines „sozialen Klimaschutzes“ an, der allen Wienerinnen und Wienern eine hohe Lebensqualität bieten soll.

Der neue Klimafahrplan

Im Rahmen der neuen Strategie, die bereits in der Planung ist, sind zahlreiche Projekte zu erwarten, darunter eine „Grünraumoffensive 2.0“ und Initiativen zur Förderung der Artenvielfalt. Czernohorszky kündigte an, dass das Ziel hereinschwenken auf eine Absenkung des Gasverbrauchs sowie eine Verringerung der Müllproduktion im Rahmen einer neuen Kreislaufwirtschaft bestehen werden. Die Sonnenstromleistung soll bis 2030 auf das 16-Fache der Kapazität von 2020 erhöht werden. Abschließend verweist Czernohorszky auf das umfassende Monitoring der Klimaschutzmaßnahmen und ermutigt alle, bei Zweifeln auf die vorliegenden Daten zu verweisen. Für einen detaillierten Einblick in den Klimafahrplan sowie die jüngsten Fortschritte, besuche den Monitoring-Bericht hier.

