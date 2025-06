Nach Erweiterung: Klimaschutzministerium ehrt die Privatklinik Döbling

Im Januar 2025 wurde der Zubau der Privatklinik Döbling nach zwei Jahren Bauzeit offiziell eingeweiht. Etwa ein halbes Jahr später durfte die Klinik einen weiteren bedeutenden Erfolg feiern: Der Neubau erhielt die höchste Auszeichnung des Klimaschutzministeriums für nachhaltige Architektur.

WIEN/DÖBLING. Die Privatklinik Döbling setzt ein starkes Zeichen für Klimaschutz im Gesundheitswesen. Der neue Anbau, gelegen in der Heiligenstädter Straße 55/65, wurde kürzlich mit dem klimaaktiv Gold-Standard ausgezeichnet – der höchsten Anerkennung des Bundesministeriums für Klimaschutz für energieeffiziente und umweltfreundliche Gebäude in Österreich. Dieses Zertifikat ist nicht nur ein Beleg für die Innovationskraft des Projekts, sondern auch für das Engagement der Klinik, Verantwortung gegenüber der Umwelt zu übernehmen.

„Mit dem Zubau zur Privatklinik Döbling setzen wir ein klares Zeichen für die Verbindung von medizinischer Exzellenz und ökologischer Verantwortung“, erklärt Christiane Windsperger, Geschäftsführerin der Klinik. Diese Auszeichnung bestätigt den erfolgreichen Weg, den die Klinik eingeschlagen hat, um höchste medizinische Standards mit nachhaltigen Praktiken zu vereinen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Bereits bei der Planung des 4.000 Quadratmeter großen Zubaus wurde großer Wert auf umweltfreundliche und energieeffiziente Lösungen gelegt. Die Architektur des Neubaus berücksichtigt nicht nur die Bedürfnisse der Patienten, sondern auch die der Umwelt. So werden Heizung und Kühlung durch eine Geothermie-Wärmepumpe bereitgestellt, und Strom wird durch eine leistungsfähige Photovoltaikanlage erzeugt.

Die Lüftungs- und Klimaanlage arbeitet ebenfalls energieeffizient und nutzt ein System zur Wärmerückgewinnung. Die Fassade des Neubaus ist gut isoliert, wobei ausschließlich ökologische Baustoffe verwendet werden. Ein innovatives digitales Energiemanagementsystem sowie sparsame LED-Beleuchtung tragen potenziell zur Senkung des Stromverbrauchs bei.

Die Klinik hat auch an Mobilität und Logistik gedacht: Es gibt Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge, eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Verkehr und ein neu entwickeltes Abfallkonzept, das durch Müllpressung die Transportkosten und -emissionen reduziert. Dies zeigt den ganzheitlichen Ansatz der Privatklinik Döbling, das Wohl der Patienten und den Umweltschutz in Einklang zu bringen.

