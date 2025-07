Nach Förderkürzungen: Straßenzeitung Megaphon kämpft um ihr Überleben

Die steirische Landesregierung hat die Förderungen für die Straßenzeitung „Megaphon“ reduziert, was die Zukunft des Projekts in ernsthafte Gefahr bringt. Ab Juli wird eine finanzielle Lücke von rund 20.000 Euro pro Halbjahr erwartet, weshalb Megaphon und die Caritas dringend um Unterstützung bitten – durch ein Crowdfunding.

GRAZ. Die Kürzungen im Sozialbereich, die von der aktuellen Landesregierung vorgenommen wurden, betreffen zahlreiche steirische Organisationen und Vereine. Unter diesen leidet auch die Straßenzeitung Megaphon, die monatlich rund 10.000 Exemplare herausgibt und von der Caritas betrieben wird. Sollte die finanzielle Unterstützung für das zweite Halbjahr 2025 drastisch gekürzt werden, besteht die ernsthafte Gefahr, dass 2026 überhaupt keine Förderungen mehr zur Verfügung stehen werden.

Diesen Rückgang an finanziellen Mitteln spüren nicht nur die Verantwortlichen von Megaphon, sondern auch die etwa 270 Verkäuferinnen und Verkäufer, die in Graz und der Steiermark aktiv sind. Der Verkauf der Zeitung bietet diesen Menschen eine wichtige, niedrigschwellige Einkommensmöglichkeit; die Hälfte des Verkaufspreises von 3,40 Euro bleibt in ihren Händen. Für viele von ihnen ist dies die einzige Einkommensquelle.

„Durch die Herausforderungen wie Corona, Inflation, das Verschwinden von Printmedien und politische Veränderungen wird es Jahr für Jahr schwieriger, als Straßenzeitung und soziale Initiative zu bestehen. Die Kürzungen im Sozialbereich der Landesregierung sind nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“

Julia Reiter, Co-Redaktionsleitung Megaphon

Dringend benötigte Spenden

Derzeit erwirtschaftet Megaphon rund 60 Prozent seiner Einnahmen selbst, doch dieser Anteil nimmt kontinuierlich ab. Die verbleibenden Mittel stammen aus Spenden, Förderungen und Beiträgen der Caritas. Der Wegfall von Förderungen könnte eine existenzielle Bedrohung darstellen. „Wie viele Straßenzeitungen kämpfen wir schon seit langer Zeit ums Überleben“, erklärt das Team von Megaphon. Um diese Entwicklung abzuwenden, läuft derzeit eine Spendenkampagne über Crowdfunding. Bis Montag, 16 Uhr, wurden bereits rund 4.000 Euro gesammelt, was etwa 40 Prozent der angestrebten Zielsumme von 10.000 Euro entspricht.

Wer das Megaphon unterstützen möchte, kann dies auf der Seite Goodcrowd.org tun. Auch über die Caritas-Website sind Spenden möglich.

Das könnte dich auch interessieren:

Tausende demonstrierten gegen Kürzungen im Sozialbereich.

Graz als internationaler Justiz-Treffpunkt.

Steiermark gedenkt 30 Jahre nach Srebrenica.