Nach Großbrand: 86-jähriger Mann tot in seiner Wohnung entdeckt

Bei dem heutigen verheerenden Großbrand nahe dem Wiener Rochusmarkt kam leider ein Mensch ums Leben. Gerüchte, dass es sich um die ehemalige Wohnung von Hugo Portisch handele, wurden von der Berufsfeuerwehr entschieden zurückgewiesen.

WIEN/LANDSTRASSE. Heute Mittag brach in einem Mehrparteien-Altbau am Rochusmarkt ein Großbrand aus, der einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei zur Folge hatte. Die Polizei verhängte weitreichende Verkehrssperren, um die Einsatzkräfte zu unterstützen und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Laut Berichten von MeinBezirk wurde der Brand um 13:22 Uhr gemeldet.

Löscharbeiten in der Nähe der Rochuskirche waren in vollem Gange, als die Berufsfeuerwehr Wien am Einsatzort eintraf. Aus einer Wohnung im obersten Geschoss schlugen bereits Flammen, begleitet von dichtem Rauch. Der Brand breitete sich rasch auf den Großteil der Wohnung sowie Teile der Dachkonstruktion aus. Aufgrund der Intensität des Feuers wurde die Alarmstufe während des Einsatzes von zwei auf drei erhöht, was mehr Ressourcen und Einsatzkräfte mobilisierte.

Bettlägeriger Mann tot aufgefunden

Bei den schwierigen Löscharbeiten, bei denen Feuerwehrleute sowohl von innen mit Atemschutz als auch von außen über Drehleitern und Teleskopmastbühnen vorgingen, fanden die Einsatzkräfte in der Brandwohnung einen 86-jährigen, bettlägerigen Mann leblos auf. Der Feuerwehreinsatz war besonders herausfordernd, da Teile des Daches über der Brandwohnung einstürzten und zusätzliche Risiken für die Feuerwehrleute darstellten.

Der Brand konnte schließlich durch den Einsatz von speziellen Drohnen mit Wärmebildkameras und Motortrennsägen gelöscht werden, wodurch ein schneller Überblick über die Brandentwicklung und die betroffenen Bereiche gewonnen wurde. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Kontroll-, Nachlösch- und Sicherungsarbeiten werden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

Die Berufsrettung kümmerte sich zudem um zwei weitere Personen, die während des Vorfalls behandelt werden mussten. Trotz anfänglicher Spekulationen über die Identität der Wohnung konnte die Berufsfeuerwehr gegenüber den Medien die Informationen über den ehemaligen Wohnsitz des mittlerweile verstorbenen Journalisten Hugo Portisch nicht bestätigen.

