Nach Kollision mit Straßenbahn: Junger Radfahrer in Graz verstorben

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Freitagfrüh in Graz, als ein 24-jähriger Radfahrer aus Graz in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße von einer Straßenbahn erfasst wurde. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Nur zwei Tage zuvor gab es einen ähnlichen Unfall in der Annenstraße.

GRAZ. Am Freitag, dem ersten Tag des Monats, kam es gegen 06:45 Uhr im Grazer Bezirk Jakomini zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann, der mit einem Elektrofahrrad (Pedelec) fuhr, kollidierte mit einer stadtauswärts fahrenden Straßenbahn.

Der Radfahrer war auf der Schießstattgasse in östlicher Richtung unterwegs und übersah offenbar die herannahende Straßenbahn, als er die Kreuzung mit der Conrad-von-Hötzendorf-Straße überqueren wollte. Solche Unfälle sind leider nicht selten, da Radfahrer oft in Verkehrssituationen unter erheblichen Druck stehen und der Straßenverkehr für sie eine ständige Bedrohung darstellt.

Fahrer reagierte sofort

Der 33-jährige Straßenbahnfahrer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. Der 24-jährige Kroate wurde vom Zug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, bevor die Straßenbahn zum Stillstand kam. Solche Sekunden können über Leben und Tod entscheiden, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Fahrer sowohl von Bussen als auch von Straßenbahnen stets wachsam sind.

Ersthelfer eilten zur Hilfe und befreiten den schwer verletzten Mann. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz gebracht, doch trotz aller medizinischen Bemühungen erlag der 24-Jährige in der Morgenstunden des Samstags seinen Verletzungen. Die Angehörigen des jungen Mannes wurden im Heimatland über seinen Tod informiert und stehen nun vor der schweren Herausforderung, diesen Verlust zu verarbeiten.

