Nach Kontrolle in Wien: Aggressiver Autofahrer beschädigt Windschutzscheibe

Ein Wiener hat sich bei einer Polizeikontrolle so aggressiv verhalten, dass er auf sein eigenes Auto einhämmerte. Bei der anschließenden Kontrolle der Person fand die Polizei Erstaunliches heraus.

WIEN/HERNALS. Am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr sorgte ein 31-jähriger Autofahrer für Aufsehen, als er mit überhöhter Geschwindigkeit über den Währinger Gürtel in Richtung Hernals raste. Der Mann fuhr nicht nur zu schnell, sondern bewegte sich teilweise auch in Schlangenlinien, was bei den Polizeibeamten eines Zivilteams Verdacht erregte. Letztendlich hielt die Polizei den Mann auf der Hernalser Hauptstraße an.

Bei der Kontrolle zeigte sich der 31-Jährige zunächst unkooperativ und geriet schließlich in einen Wutanfall, indem er mit der Faust auf die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs schlug. Dies hatte zur Folge, dass die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite zertrümmert wurde, woraufhin das Auto als nicht verkehrstauglich eingestuft wurde.

Tausende Euro offene Strafen

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten die Kennzeichentafeln des Fahrzeugs ab und zogen einen Schnellrichter hinzu. Dieser verhängte eine hohe Sofortstrafe von 2.400 Euro wegen des Geschwindigkeitsverstoßes und dessen aggressiven Verhaltens. Der Fahrer hatte außerdem offene Verwaltungsstrafen in Höhe von 2.781 Euro, die er sofort nicht begleichen konnte. Aufgrund dieser Umstände wurde der 31-Jährige festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum überstellt.

Weitere Meldungen aus Wien:

Motorrad in Favoriten ging in Flammen auf

Mann schlägt Frau auf den Kopf und fügt ihr eine Schnittverletzung zu

Teenie beschimpft und attackiert Polizeibeamte

Die Vorfälle verdeutlichen nicht nur die Herausforderung für die Polizei in städtischen Gebieten, sondern auch die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Sensibilisierung für Verkehrssicherheit und Aggressionsbewältigung. In den letzten Jahren hat Wien – wie viele andere europäische Städte – einen Anstieg von aggressivem Fahrverhalten und damit verbundenen Konflikten verzeichnet. Laut Statistiken des österreichischen Innenministeriums (BM.I) kam es im Jahr 2022 zu einem signifikanten Anstieg von Verkehrsstraftaten, was nicht nur die Sicherheit auf den Straßen gefährdet, sondern auch die Arbeit der Sicherheitskräfte erschwert.