Nach Konzertbesuch: Wiener Moderatorin erhebt Vorwurf der Vergewaltigung gegen P. Diddy

Mitten im aufsehenerregenden Prozess rund um den US-Musikmogul P. Diddy erhebt auch eine Österreicherin schwere Vorwürfe gegen den Star. In einem Interview spricht die Moderatorin darüber, wie sie bei einem Wien-Konzert von ihm vergewaltigt worden sei.



WIEN. Einer der aufsehenerregendsten Prozesse der letzten Jahre findet seit Anfang Mai in New York statt. Auf der Anklagebank: der US-amerikanische Rapper und Musikmogul Sean Combs, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „P. Diddy“.

Die gegen P. Diddy erhobenen Vorwürfe sind mehr als schwerwiegend. Er wird unter anderem wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft soll Combs Frauen und Männer mit Gewalt und Drohungen gezwungen haben, an Drogen- und Sexpartys, die als „Freak-Off“-Partys bekannt sind, teilzunehmen. Inzwischen haben über 100 Personen Vorwürfe erhoben, und mehr als ein Dutzend Zeuginnen und Zeugen haben bereits ausgesagt. Sie alle beschreiben den Weltstar als gewalttätig und kontrollsüchtig, wobei er auch von Mordfantasien gesprochen haben soll.

Bei Wien-Konzert vergewaltigt?



Wie das Nachrichtenmedium „Puls24“ am Montag exklusiv berichtete, reichen die Spuren seiner vermeintlichen Straftaten sogar bis nach Österreich. Eine Wiener Moderatorin hat sich erstmals öffentlich zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff durch P. Diddy geäußert. Das Interview wird in der Sendung „Treffpunkt Österreich“ ausgestrahlt.

Die Betroffene, die anonym bleiben möchte, berichtet von einem Vorfall, der sich nach einem Konzert in Wien im Jahr 2000 ereignet haben soll, als Combs noch unter dem Künstlernamen „Puff Daddy“ bekannt war. „Er hat mich vergewaltigt“, erklärt sie in ihrem Interview mit „Puls24“.

Jahrelanges Schweigen gebrochen



Sie gibt an, nach dem Konzert unter Drogen gesetzt und im Tourbus des Künstlers sexuell missbraucht worden zu sein. Viele Jahre fiel es ihr schwer, über das Erlebte zu sprechen: „Wenn einem so was passiert, ist man nicht stolz drauf; man möchte eigentlich nicht drüber reden. Ich habe mich zutiefst geschämt für das, was mir passiert ist“, sagt sie. „Ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, deshalb sitze ich hier. Die anderen sollten sich schämen.“

Mit ihrer Aussage möchte sie andere Betroffene ermutigen: „Ich will einfach, dass er bestraft wird. Und ich hoffe, dass sich so viele wie möglich melden, denen er wehgetan hat. Wenn es andere gab, muss er zur Verantwortung gezogen werden.“ Das vollständige Interview wird am Montag, den 2. Juni, um 19:50 Uhr im Rahmen der Premierensendung von „Treffpunkt Österreich“ auf „ATV“, „Puls24“, „SAT.1 Österreich“ sowie im kostenlosen Livestream auf „JOYN“ zu sehen sein.

Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen 24-Stunden-Frauennotruf: 01/12 345 Siehe auch Baustelle bis September: Lederergasse verwandelt Parkplätze in Grünflächen 24-Stunden-Frauennotruf der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22



Frauenhelpline: 0800/222 555



Droht akute Gewalt, Polizeinotruf unter 133 oder 112 verständigen. Gehörlose und Hörbehinderte können per SMS an 0800/133 133 Hilfe rufen.

