Nach mehreren Monaten Arbeit: Renaturierung des Ragnitzbachs abgeschlossen

Ein etwa 30 Meter langer Abschnitt des Ragnitzbachs hat in den letzten Monaten eine signifikante ökologische Aufwertung erfahren. Dieses bahnbrechende Projekt war das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem Naturschutzbund Steiermark und der Privatklinik Graz Ragnitz. Das Hauptziel war, einen zuvor technisch verbaute Bereich in einen naturnahen Lebensraum umzuwandeln, was erhebliche Vorteile für die lokale Biodiversität mit sich bringt.



GRAZ. Das Renaturierungsprojekt entlang des Ragnitzbaches im Osten von Graz ist nun abgeschlossen. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden Ufersicherungen aus Wasserbausteinen entfernt, um Platz für einheimische Gehölze wie Schwarzerlen und Weiden zu schaffen. Eine bestehende Sohlschwelle wurde teilweise abgetragen, um die Bachsohle in diesem Abschnitt zu öffnen und zu beleben. Der Naturschutzbund übernahm als Pächter des Gewässers die verantwortungsvolle Planung und Umsetzung der Maßnahmen.

Die Entfernung der harten Ufersicherungen soll zur Schaffung neuer Lebensräume für bachbewohnende Tierarten führen. Besonders berücksichtigt wurde der Schutz der seltenen Köcherfliegenart „Adicella balcanica“, die 2022 erstmals in Österreich an diesem speziellen Bachabschnitt nachgewiesen wurde. Die Larven dieser Art benötigen strukturreiche, durchwurzelte Uferzonen – auch bekannt als „Wurzelbärte“ – die nun durch gezielte Bepflanzungsmaßnahmen entstehen.

„Da der ökologische Zustand des Ragnitzbachs vor Beginn der Maßnahmen basierend auf den nachgewiesenen Bachbettbewohnern (Makrozoobenthos) bewertet wurde, können wir den Erfolg unserer Maßnahmen durch erneute Beprobungen auswerten und kontrollieren, was auch für zukünftige Anwendungen in anderen Grazer Bächen von Bedeutung ist.“



Oliver Zweidick, Biologe beim Naturschutzbund Steiermark

Finanzierung durch Spenden



Zusätzlich wurde ein Wiederansiedlungsprojekt für die Elritze, einen regionalen Fisch, in diesem Abschnitt durchgeführt. Die neuen Strukturen sind darauf ausgelegt, langfristig zur Stabilisierung und Förderung dieser ökologisch wertvollen Lebensgemeinschaften beizutragen. Eine spätere Erfolgskontrolle anhand des Makrozoobenthos – also der wirbellosen Tiere im Bachbett – ist bereits in Planung.

Das gesamte Projekt wurde durch großzügige Spenden zugunsten des Naturschutzbundes Österreich finanziert. Die Eigentümerin der Privatklinik zeigte aktives Mitwirken und unterstützte die Änderungen im Bereich ihrer wasserrechtlich bewilligten Anlagen.

Renaturierungen bei weiteren Bächen gefordert



Langfristig plant der Naturschutzbund Steiermark, naturnahe Bachabschnitte an weiteren Gewässern in Graz wiederherzustellen. Der Verband ist fischereilich an vier Bächen – Mariatrosterbach, Stiftingbach, Leonhardbach und Ragnitzbach – tätig und strebt an, in Zukunft mehrere Projekte zur Renaturierung dieser Gewässer in Angriff zu nehmen. Andrea Pavlovec-Meixner, die Leiterin der Regionalstelle Graz, betont: „Bei künftigen Hochwasserschutzmaßnahmen sollte die Stadt Graz verstärkt auf die Ufersicherung durch heimische Bäume statt auf Wasserbausteine setzen.“

Mit dem Projekt am Ragnitzbach leistet der Naturschutzbund einen nachhaltigen Beitrag zur Umsetzung des im Jahr 2024 verabschiedeten EU-Renaturierungsgesetzes, welches den Fokus auf die Wiederherstellung von Ökosystemen legt und den Erhalt der Biodiversität fördert.

