Nach Streit: Mordverdacht in Graz – 53-jähriger Nachbar gesteht

Mordalarm in Graz: Eine 72-jährige Frau wurde schwer verletzt im Innenhof eines Mehrparteienhauses aufgefunden und verstarb wenig später. Die Polizeiberichte legen nahe, dass die tödlichen Verletzungen das Ergebnis eines Streits mit einem 53-jährigen Nachbarn sind. Der Mann wurde in der Folge festgenommen und zeigte sich geständig.

Am Freitagmittag erfolgte der Notruf vom Roten Kreuz, das die Polizei über die schwer verletzte Frau im Bezirk Jakomini in Graz informierte. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau am Tatort.

Umgehend wurde eine Großfahndung im Grazer Stadtgebiet eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagen sowie eine Polizeidrohne beteiligten.

Möglicher Täter gefasst und geständig

Die Polizei konnte kurz nach dem Vorfall einen 53-jährigen Mann als Tatverdächtigen festnehmen. Aktuellen Informationen zufolge handelt es sich um einen Nachbarn der verstorbenen Frau.

Der Mann gestand sein Vergehen. Details über das Motiv sind jedoch noch unklar; die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind noch im Gange. Für die obduzierende Untersuchung des Opfers werden die Ergebnisse am Samstagmittag erwartet.

Die Fahndungsmaßnahmen im Grazer Stadtgebiet wurden beendet. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. #graz0905 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) May 9, 2025

