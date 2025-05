Nach Streit: Mordverdacht in Graz – Nachbar soll 72-Jährige ermordet haben

Mordalarm in Graz: Eine 72-jährige Frau wurde im Innenhof eines Mehrparteienhauses schwer verletzt aufgefunden und erlag wenig später ihren Verletzungen. Die tödlichen Verletzungen soll sie sich nach einem Streit mit einem 53-jährigen Nachbarn zugezogen haben. Der Mann wurde festgenommen, das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordes.

Am Freitag, dem 9. Mai 2025, gegen 12:30 Uhr, meldete das Rote Kreuz eine schwer verletzte Person im Bezirk Jakomini in Graz. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die 72-Jährige im Innenhof des Mehrparteienhauses. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau noch am Tatort.

In der Folge startete die Polizei eine Großfahndung, unterstützt von mehreren Streifen und einer Polizeidrohne. Kurz darauf konnte der 53-jährige Nachbar als Hauptverdächtiger festgenommen werden. Die Ermittler vermuten, dass der Streit zwischen den Nachbarn eskalierte, was zu den tödlichen Verletzungen führte.

Möglicher Täter gefasst

Die Polizei bestätigt, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Nach der Festnahme begannen die Beamten umgehend mit den Vernehmungen des Täters sowie von Zeugen, um die Hintergründe und den genauen Tathergang zu klären.

Die Fahndungsmaßnahmen im Grazer Stadtgebiet wurden beendet. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. #graz0905 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) May 9, 2025

