Nach Suspendierung: 15-Jähriger feuerte mit Revolver in Döbling.

Am Freitag wurde ein 15-jähriger Schüler von seiner Schule suspendiert, nachdem er angab, sich rächen zu wollen. In einem weiteren Schritt holte er einen Revolver von zu Hause und soll in den Boden geschossen haben.

Am 24. Mai kam es an einer Schule in Wien-Döbling zu einem Vorfall, bei dem der Schüler während des Unterrichts einen Sessel aus dem Fenster in den Innenhof warf. Dieser Vorfall führte zu seiner sofortigen Suspendierung. Nach der Verwarnung äußerte der Schüler über soziale Medien Drohungen, in denen er seine Rachepläne kundtat. Polizeisprecherin Anna Gutt bestätigte diese Informationen im Rahmen einer Anfrage von MeinBezirk.

Nach seiner Suspendierung begab sich der Jugendliche nach Hause, wo er sich einen Revolver seines Vaters, der als Sicherheitsmitarbeiter arbeitet, schnappte. Zusammen mit einem Freund fuhr er dann zu einem Gemeindebau in Döbling, wo sie laut Berichten in den Boden schossen.

Keine Verletzten

Erfreulicherweise kam es zu keinem Verletzten während des Vorfalls. Die beiden Jugendlichen konnten noch vor Erreichen der Schule festgenommen werden. Aufgrund ihrer Taten wurden sie mit Anklagen wegen fahrlässiger Gemeingefährdung konfrontiert, was in solchen Fällen streng verfolgt wird.

Der 15-Jährige ist laut Polizeiberichten bereits amtsbekannt und wird zudem wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Auch sein Vater, der im Besitz der Waffe war, wird zur Verantwortung gezogen. Solche Vorfälle werfen wichtige Fragen zur Sicherheit in Schulen und im Umgang mit Waffen auf. Experten betonen die Notwendigkeit, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Situationen in der Zukunft zu verhindern und betonen die Rolle von Schulen und Familien in diesem gefährlichen Kontext.

