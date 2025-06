Nach über 280 Testfahrten: Koralmbahn-Testphase erfolgreich abgeschlossen

Die neue Koralmbahnstrecke, die Graz und Klagenfurt verbindet, hat einen bedeutenden Fortschritt erzielt: Über 280 Testfahrten mit verschiedenen Zugtypen sind erfolgreich abgeschlossen worden. Dabei wurden alle technischen Systeme auf ihre Funktionalität, Sicherheit und Belastbarkeit geprüft. Die ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) bereiten jetzt den Fahrplan, Schulungen sowie die letzten Genehmigungen für den planmäßigen Start im Dezember vor.

STEIERMARK/KÄRNTEN. Die Testphase auf der Koralmbahnstrecke zwischen Graz und Klagenfurt ist erfolgreich abgeschlossen. In den letzten Wochen wurden über 280 Fahrten mit unterschiedlichen Zugtypen, darunter auch die Hochgeschwindigkeitszüge Railjet, die bis zu 250 km/h erreichen können, durchgeführt. Ziel der Tests war es, die technischen Systeme entlang der gesamten Strecke umfassend zu prüfen und wichtige Daten für den Regelbetrieb zu sammeln.

Die ÖBB berichtet, dass die Tests reibungslos verliefen. Für die Prüfungen kamen spezielle Messwagen mit Sensoren zum Einsatz, die Erschütterungen, Energieversorgung, Internet- und Signalstärken dokumentierten. Auch Gleisanlagen, Oberleitungen, das Zugfunksystem GSM-R sowie das europäische Zugsicherungssystem ETCS wurden umfassend getestet. Alle Systeme wurden schrittweise hochgefahren und auf ihre Zulassung mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h überprüft, was etwa zehn Prozent über der später vorgesehenen Maximalgeschwindigkeit von 230 km/h liegt.

Letzte Behördenverfahren



Mit dem erfolgreichen Abschluss der Testfahrten enden auch die vorübergehenden Streckensperren in der Steiermark und Kärnten. Die ÖBB betrachten die positiven Testergebnisse als bedeutenden Meilenstein in Richtung der Inbetriebnahme am 14. Dezember, die planmäßig erfolgen soll. Mit der neuen Strecke verkürzt sich die Fahrzeit zwischen den beiden Landeshauptstädten auf etwa 45 Minuten; zuvor benötigte man auf der Schiene nahezu drei Stunden, während die Autofahrt rund 90 Minuten in Anspruch nimmt.

Bis zum regulären Betriebsstart müssen noch einige behördliche Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden. Darüber hinaus arbeitet die ÖBB an einem neuen integrierten Taktfahrplan für den Personenverkehr, der am 16. September präsentiert werden soll. Bereits im Oktober könnte der Güterverkehr auf der Strecke aufgenommen werden. Schulungen für die Lokführerinnen und Lokführer sowie die Technikerinnen und Techniker der ÖBB beginnen im August. Zudem sind mehrere Sicherheitsübungen mit Einsatzorganisationen aus der Steiermark und Kärnten in den kommenden Monaten geplant.

