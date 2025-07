Nach zehn Jahren: Austropop-Band Granada geht im Herbst getrennte Wege

Die Grazer Austropop-Formation Granada gibt nach zehn Jahren ihr Ende bekannt. Dies wurde am Montag live bei Antenne Steiermark verkündet. Die geplante Jubiläumstour wird fortgesetzt, und als krönender Abschluss ist ein Abschiedskonzert für den Herbst in Graz angesetzt.



GRAZ/STEIERMARK. Ein Schock für die steirische Musikszene: Die Grazer Band Granada, die sich in den letzten Jahren im Neo-Austropop einen Namen gemacht hat, hat bekanntgegeben, dass sie sich auflösen wird. Sänger Thomas Petritsch und Schlagzeuger Roland Hanslmeier erklärten bei der Verkündung, dass diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Sie sei jedoch aus einem „Ort der Dankbarkeit“ getroffen worden.

Beide Musiker betonten, dass man sich nicht im Streit trenne, sondern das Projekt bewusst mit Stil beende. Die Abschiedstour führt die Band derzeit durch ganz Österreich, wobei das vorläufig letzte Konzert am 12. September in den Kasematten in Graz stattfinden wird. Für den endgültigen Abschied ist ein besonderes Konzert am 11. Oktober im Grazer Orpheum geplant – ein „Baba“ an die treuen Fans in der Heimatstadt.

Ein Abschied nach erfolgreichem Jahrzehnt

Granada, gegründet 2015 von Frontmann Thomas Petritsch, entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im österreichischen Musikolymp und brachte Hits wie „Eh Ok“, „Feiawerk“ und „Ottakring“ heraus. Diese Lieder sind nicht nur ein Ausdruck der steirischen Kultur, sondern spiegeln auch zeitgenössische zeitkritische Themen wider.

Im Jahr 2024 veröffentlichte das Quintett, bestehend aus Petritsch (Gesang), Alexander Christof (Akkordeon), Lukacz Custos (Gitarre), Jürgen Schmidt (Bass) und Roland Hanslmeier (Schlagzeug), ihr letztes Studioalbum „1’30“. Die ursprünglich geplante Jubiläumstour wird nun zur Abschiedstour, die in die Herzen der Fans eindringen soll.

