Nach zweijähriger Pause: Unimarkt in Waltendorf hat neue Betreiber

Der Unimarkt in Waltendorf erhält nach zweijähriger Pause neue Betreiber. Christian und Sigrid Ruhri übernehmen als Franchiser und möchten das Geschäft dort fortführen, wo die Familie Koch im Jahr 2023 aufgehört hat.



GRAZ/WALTENDORF. Bis 2023 war der Unimarkt in Waltendorf ein fester Bestandteil der Gemeinschaft im Grazer Osten. Unter der Leitung der Familie Koch hatte die Filiale viele treue Kunden gewonnen. In den letzten zwei Jahren wurde die Filiale direkt von Unimarkt geführt, doch ab dem 3. Juni wird alles anders. Christian und Sigrid Ruhri werden die Verantwortung als Franchisenehmer übernehmen. Für Ruhri bedeutet diese Übernahme weit mehr als einen beruflichen Wechsel – es ist eine Rückkehr in ein vertrautes Umfeld, da das Paar nach 20 Jahren in Niederösterreich in die Steiermark zurückgekehrt ist. „Wir haben uns in den Standort in Waltendorf regelrecht verliebt“, so Ruhri, der den Markt aus früheren Zeiten gut kennt.

Die Entscheidung zur Selbstständigkeit war für die Ruhri ein natürlicher Schritt. Vor zwei Jahren hatten sie sich bereits in die Gastronomie gewagt und einen kleinen Betrieb in Gloggnitz eröffnet. „Der Drang zur Selbstständigkeit war immer vorhanden“, erklärt Ruhri.

Sortiment als Chance gegen große Konkurrenz



Die Wettbewerbssituation im Einzelhandel ist hart, und Ruhri ist sich der Herausforderungen bewusst: „Wir können nicht über den Preis konkurrieren, aber wir können uns auf unsere Kunden einstellen, ihre Wünsche erfüllen und ein einzigartiges Einkaufserlebnis schaffen.“ Zukünftig soll der Fokus noch stärker auf Regionalität und Bio-Produkten gelegt werden. „Wir wollen mit kleinen, lokalen Produzenten zusammenarbeiten – auch mit solchen, die nur ein paar hundert Kilo Käse im Jahr herstellen“, erklärt Ruhri weiter. Solche Partnerschaften sind nicht nur gut für die Region, sondern fördern auch eine nachhaltige Einkaufsphilosophie.

In der ersten Woche nach der Neueröffnung sind Verkostungen mit lokalen Lieferanten geplant. Eine offizielle Eröffnungsfeier soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Die Filiale hat vor der offiziellen Übernahme bereits einige Modernisierungen erfahren, und das Sortiment wird schrittweise angepasst, um den Kunden ein abwechslungsreiches Angebot zu präsentieren.

Das bestehende Team bleibt erhalten: Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zusammen mit dem neuen Inhaber die Filiale weiterführen. Langfristig planen die Ruhri, das Geschäft wieder auszubauen – in besseren Zeiten waren hier bis zu 14 Personen beschäftigt, was das Ziel der neuen Betreiber widerspiegelt.

