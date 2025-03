Nachbarbeschwerden: Bauverfahren in der Kritik, Behördenleiterin wehrt sich dagegen

Nach den Vorwürfen des KFG über mangelnde Qualität bei Bauverfahren hat Doris Jurschitsch, die Leiterin der Behörde für Bau und Anlagen, ihre Mitarbeiter verteidigt. Eine aktuelle Auswertung zeigt, dass Beschwerden über Baubescheide nur selten zu einer Aufhebung durch höhere Instanzen führen.

GRAZ. Im Bereich des Bauens kommt es oft zu Spannungen – sowohl bei Bauherren, Anrainern als auch in politischen Kreisen. Ein aufsehenerregender Vorfall trat kürzlich auf, als die Saturn Projektentwicklung GmbH eine Schadenersatzklage gegen die Stadt Graz einreichte. Der Grund: Die städtische Behörde für Stadtplanung hatte es versäumt, den benötigten Bebauungsplan für ein Projekt im Bezirk Lend innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist bereitzustellen.

Die Stadtplanung kämpft jedoch nicht nur mit solchen Rechtsstreitigkeiten. KFG-Obmann Alexis Pascuttini brachte im Herbst einen Antrag im Gemeinderat ein, der Maßnahmen zur Sicherstellung einer besseren Qualität in Bauverfahren forderte. Er kritisierte, dass oft behördliche Genehmigungen erteilt werden, die rechtlich anfechtbar sind. Dies führt dazu, dass Nachbarn sich häufig kostspielig wehren müssen.

Geringe Anzahl an aufhebenden Beschwerden

Doris Jurschitsch, die Leiterin der Bau- und Anlagenbehörde, weist die Vorstellung zurück, dass viele Beschwerden tatsächlich Genehmigungsfehler aufzeigen. Eine Analyse ergab, dass in den letzten fünf Jahren nur 2,2 Prozent der Beschwerden vom Landesverwaltungsgericht (LVwG) zu einer Aufhebung der Baubescheide führten. Ebenso wurden in 2,2 Prozent der Fälle Bescheide abgeändert, während in über 70 Prozent der Beschwerdefälle keine rechtlichen Mängel festgestellt wurden. Ebenso Weltweisen wurden 3,08 Prozent der Beschwerden teilweise und 12,33 Prozent voll stattgegeben, während 10,13 Prozent der Anliegen zurückgezogen wurden.

Das, was als „Aufhebung“ eines Bescheids gilt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass dies auf die Beschwerde zurückzuführen ist. Oft handelt es sich um Fälle, in denen Bauanträge zurückgezogen wurden, wodurch die Bedenken der Nachbarn irrelevant wurden. Bescheidänderungen ziehen in der Regel ebenfalls keine grundlegenden Fehler nach sich, sondern beziehen sich meistens auf geringfügige Anpassungen, wie zusätzliche Auflagen.

Nachbarwiderstand verständlich

Jurschitsch merkt an: „Es ist menschlich nachvollziehbar, dass Anrainer gegen neue Bauprojekte ankämpfen, insbesondere wenn diese auf bisher unbebauten Flächen entstehen.“ Dennoch sind ihrer Meinung nach häufig die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Stadtplanung festlegt, nicht verhandelbar. Wenn Grundstücke entsprechend ausgewiesen sind, haben die Bauherren das Recht, Projekte umzusetzen – meist unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die oft einen langwierigen Genehmigungsprozess zur Folge haben.

