Nachhaltiger Tourismus dank KI-Innovationen

TELFS. Eine digitale Lösung der Firma skadii, dem Software-Unternehmen der Südtiroler Unternehmensgruppe HTI, erfasst Besucherströme in Echtzeit und bietet die Basis für eine datengestützte Verkehrssteuerung. Diese Technologie findet nicht nur in Skigebieten Anwendung, sondern wird seit kurzem auch in der Stadt Sterzing implementiert.

Der Tourismus in den Alpen verzeichnet einen ungebrochenen Boom. Um die steigende Zahl an Gästen optimal zu lenken und sowohl die Umwelt als auch die Betriebe zu entlasten, setzt die Branche zunehmend auf künstliche Intelligenz. Ein Beispiel hierfür ist „skadii Flow“, eine digitale Lösung von skadii. „skadii Flow“ erfasst Besucherströme in Echtzeit und unterstützt die zielgerichtete Steuerung von touristischen Abläufen. Das Konzept des „Hotspot-Managements“ wird so zu einem Schlüsselbegriff für eine nachhaltige Tourismuszukunft.

Die Grundlage bildet eine KI-gestützte Zähltechnologie, die Bewegungen von Menschen und Fahrzeugen an viel frequentierten Orten registriert. Diese präzisen Echtzeitdaten ermöglichen es alpinen Freizeitgebieten, ihre Angebote rasch und effizient zu optimieren. Dazu gehören unter anderem die Steuerung von Parkplätzen, der bedarfsgerechte Einsatz von Shuttlebussen, aktuelle Informationen über weniger frequentierte Wanderwege und Skipisten sowie ein effizienterer Personaleinsatz.

„Diese digitale Lösung liefert verlässliche Daten in Echtzeit – die Grundlage, um Besucherströme besser zu verstehen und verantwortlich zu steuern,“

erklärt Lukas Emberger, Geschäftsführer von skadii.



„skadii Flow“ verdeutlicht, wie der Tourismus in alpinen Regionen zunehmend moderne Technologien nutzt, um Umwelt und Menschen durch einen ausgewogenen, nachhaltigen Tourismus zu entlasten. Dies gilt auch für die Stadt Sterzing, die „skadii Flow“ nach umfangreichen Tests zur gezielten Weiterentwicklung einsetzt und so die Attraktivität steigert.

Florian Mair, Geschäftsführer des Tourismusvereins Sterzings, bestätigt:

„Dank skadii erhalten wir fundierte Einblicke in Frequenzen und Besucherströme, die uns bei der gezielten Entwicklung von Sterzing unterstützen. Die genauen Daten aus der KI-gestützten Zählung ermöglichen es uns, den Erfolg von Marketingmaßnahmen zu bewerten und wichtige Kennzahlen zum wirtschaftlichen Einfluss der Stadt zu sammeln. Durch das Verständnis von Besucherbewegungen können maßgeschneiderte Strategien entwickelt werden, die Sterzing als touristisches Ziel weiter stärken.“

Über skadii



Skadii ist ein innovatives Softwareunternehmen aus Südtirol, das Skigebiets- und Seilbahnbetreibern mit dem skadii Workspace eine umfassende digitale Plattform bietet. Diese Lösung bündelt alle relevanten Informationen – von Pistengeräten über Seilbahnen bis hin zu Beschneiungsanlagen – und erlaubt eine präzise sowie effiziente Betriebssteuerung in Echtzeit. Wartung, Aufgabenmanagement, Live-Monitoring der Infrastruktur, ein digitales Betriebstagebuch und weitere zentrale Funktionen (wie skadii Flow) sind in einem einzigen System vereint. Über 500 Unternehmen weltweit vertrauen auf skadii, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen demonstriert eindrucksvoll, wie die Digitalisierung in traditionellen Branchen echten Mehrwert schafft und den Arbeitsalltag signifikant erleichtert.