Nachhaltigkeit: In Mariahilf sollen alte Fahrräder neue Mobilität schaffen

Ein zurückgelassenes Fahrrad, halb verrostet und mit platten Reifen – doch voller Potential für nachhaltige Mobilität. In Wien-Mariahilf sollen „Fahrradleichen“ nicht länger als sperriger Müll betrachtet werden, sondern als wertvolle Ressource für umweltfreundliche Fortbewegung.

WIEN/MARIAHILF. Bei der letzten Sitzung der Bezirksvertretung in Mariahilf haben die Parteien SPÖ, Grüne, ÖVP und Neos einen wegweisenden Antrag beschlossen, der die Verwertung alter Fahrräder zum Ziel hat. Der einstimmige Beschluss zeigt ein gemeinsames Interesse an einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Im Fokus steht die Identifikation von aufgegebenen Fahrrädern im öffentlichen Raum. Diese sollen von der MA 48, der Stadtabteilung für Abfallwirtschaft, entfernt und lokalen Initiativen zur Verfügung gestellt werden. So wird alte Fahrräder ein zweites Leben ermöglicht und gleichzeitig die Ressourcenschonung gefördert.

Hinweisschleife informiert

Auf Anfrage von MeinBezirk erklärt die MA 48, dass jedes entdeckte Fahrrad zunächst einer Prüfung unterzogen wird. Eine Hinweisschleife wird am Fahrrad angebracht, um dem Besitzer mitzuteilen, dass es innerhalb von etwa vier Wochen entfernt wird, sofern es nicht vorher abgeholt wird. Sollte das Fahrrad nicht abgeholt werden, wird es in den Verwahrplatz der MA 48 in Simmering gebracht. Nach zwei Monaten kann das Fahrrad in den Besitz der Stadt Wien übergehen.

„Rund zehn Prozent der Fahrräder, die lediglich einige Reparaturen benötigen, gelangen an den 48er-Tandler, wo sie für karitative Zwecke verkauft werden“, erklärt die MA 48. Zusätzlich werden etwa zehn Prozent der Fahrräder sozialen Projekten zur Verfügung gestellt, darunter Programme zur beruflichen Reintegration. Diese Maßnahmen zeigen die soziale Verantwortung Stadt Wiens und deren Engagement für eine nachhaltige Mobilitätskultur.

Verdächtige Räder melden

„Aus zurückgelassenen Fahrradwracks entstehen wieder brauchbare Fahrräder“, betont Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ). Er sieht in diesen Maßnahmen nicht nur eine Stärkung des Umweltbewusstseins, sondern auch eine Förderung der Mobilität in der Stadt. Die Bürger sind aktiv eingeladen, Fahrräder, die verdächtig lange abgestellt sind, zu melden – entweder direkt bei der Bezirksvorstehung oder über die „Sag’s Wien“-App.

Laut Jürgen Czernohorszky (SPÖ), Stadtrat für Umwelt und Klima, entfernt die MA 48 jährlich etwa 2.000 Fahrräder, wovon ungefähr 100 aus dem 6. Bezirk stammen. Die geplante Verwertung soll durch eine stärkere Bürgerbeteiligung und Kooperation mit Werkstätten im Grätzl den bestehenden Kreislauf erweitern und damit nicht nur die Umwelt, sondern auch die lokale Gemeinschaft unterstützen.

Das könnte dich auch interessieren:

Haus des Meeres bietet Sommer-Workshops für Kinder an

Hitzige Debatte um Suchthilfezentrum Jedmayer

„Raus aus Gas mobil“ bringt die Energiewende ins Grätzl.