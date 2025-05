Nacht der Kirchen: Kasperl, starke Frauen und ein Kirchen-Rave in Wien

Bei der Langen Nacht der Kirchen am Freitag, 23. Mai 2025, können Interessierte die vielfältigen Gotteshäuser Wiens erkunden. Unter dem inspirierenden Motto „Wir können hoffen“ bietet das diesjährige Programm eine Vielzahl an Aktivitäten zum Erleben und Mitgestalten.

WIEN. Seit über zwei Jahrzehnten zieht die Lange Nacht der Kirchen jährlich mehr als 100.000 Wienerinnen und Wiener an, die in dieser Nacht die Gelegenheit nutzen, um spannende Einblicke, außergewöhnliche Konzerte und versteckte Schätze der religiösen Architektur zu entdecken.

Am Freitag, den 23. Mai, beginnen die Veranstaltungen um 17:50 Uhr mit dem feierlichen Glockengeläut. Alle Kirchen, die im Ökumenischen Rat vertreten sind, nehmen an diesem Event teil. An diesem Abend stehen rund 1.000 Stunden Programm zur Verfügung, und wir haben hier eine Auswahl an aufregenden Events für Sie zusammengestellt.

Glocken läuten und Orgelmusik erleben

1. Bezirk

In der Kurrentgasse 2 verborgen liegt die Stanislauskapelle, ein kleines, aber bemerkenswertes Kirchenjuwel, das erst kürzlich renoviert wurde. Normalerweise ist sie nur während der Oktav des Stanislausfestes vom 13. bis 20. November öffentlich zugänglich, doch an der Langen Nacht der Kirchen ist sie von 18 bis 23 Uhr geöffnet.

In der historischen St. Salvator Kirche dürfen Kinder die Kirchenglocken läuten und erhalten als Erinnerung ein Glöcknerdiplom. Diese Veranstaltung findet von 19:00 bis 19:15 Uhr statt, gefolgt von einer kindgerechten Einführung zur Orgel von 19:15 bis 19:30 Uhr, wo die kleinen Gäste auch selbst Musik machen können. Die Kirche befindet sich am Alten Rathaus in der Wipplingerstraße 6.

Starke Frauen der Bibel

7. Bezirk

Die Pfarre Altlerchenfeld (Lerchenfelder Straße 107–109) bietet von 18:30 bis 19:30 Uhr eine Veranstaltung unter dem Titel „Mary and more“. Hier stehen starke Frauen der Bibel im Fokus, und der „Chor Vielstimmig“ präsentiert sowohl klassische als auch moderne Marienlieder, begleitet von inspirierenden Texten.

10. Bezirk

In der Christuskirche in der Triesterstraße 1 wartet von 22:30 bis 23:30 Uhr eine besondere Nachtführung über den Friedhof, wo Interessierte Fledermäuse, Eulen und andere nachtaktive Tiere beobachten können.

Stummfilm und Weinverkostung

17. Bezirk

Cineasten werden in der Pfarrkirche Dornbach (Rupertusplatz 5) ab 21 Uhr zum Stummfilmkonzert „Die Pest in Florenz“ eingeladen. Live-Musik von Ivan Turkalj (Violoncello), Philipp Pankraz (Elektronik) und Florian C. Reithner (Orgel) wird dem Film eine besondere Atmosphäre verleihen.

19. Bezirk

Die Pfarrkirche Neustift am Walde (Eyblergasse 1) bietet ab 18 Uhr eine sensorische Entdeckungstour, bei der neben Orgelklängen auch eine Verkostung von Messwein und biblischen Schmankerln angeboten wird.

Der Kasperl und ein Rave

22. Bezirk

Die Pfarre Aspern (Bergengasse 6) lädt um 16:30 Uhr zum Kasperltheater ein, bevor das neue Plauderbankerl eingeweiht wird. Hier können Klein und Groß in spannende Abenteuer eintauchen.

23. Bezirk

In der Pfarre Mauer in der Endresstraße 117 beginnt um 22 Uhr der „KirchenRAVE“ by CasualSurgeons. Hier erwarten die Besucher gute Musik, positive Vibes und eine gesellige Atmosphäre.

Das komplette Programm der Langen Nacht der Kirchen finden Sie unter: www.langenachtderkirchen.at

