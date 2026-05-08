Nachüberstandener Krise: Gössl trotzt Insolvenz mit Gwandhaus-Umbau und Verkaufsexpansion

Gössl nach abgewendeter Insolvenz: Umbau im Gwandhaus und Expansion im Verkauf

Der Salzburger Trachtenhersteller Gössl berichtet knapp ein Jahr nach einer abgewendeten Insolvenz von einer positiven Geschäftsentwicklung. Das traditionsreiche Verkaufsgeschäft im Gwandhaus im Salzburger Stadtteil Morzg bleibt weiterhin geöffnet.

Das Gwandhaus wird derzeit vom neuen Besitzer umgebaut. Red-Bull-Chef Mark Mateschitz hatte die Liegenschaft vor eineinhalb Jahren über seine Distribution und Marketing Gesellschaft erworben.

Gössl hatte das Anwesen des Gwandhauses rund zwei Jahrzehnte vor dem Kauf durch Mateschitz erworben und nach dem Kauf aufwändig revitalisieren lassen. Die nicht öffentlichen Bereiche des Unternehmens, darunter Näherei und Büros, wurden inzwischen in die Firmenzentrale nach Bergheim im Flachgau verlegt.

Vor etwa einem Jahr wurde bei Gössl ein Sanierungsplan beschlossen. Geschäftsführer Maximilian Gössl erklärt, das Unternehmen sei auf einem guten Weg in die Zukunft. Nach seinen Angaben kommen die neuen Kollektionen bei der Kundschaft im In- und Ausland gut an.

Gössl betreibt aktuell 28 Geschäfte in Österreich. Das Verkaufsgeschäft im Gwandhaus bleibt bestehen. Das Unternehmen sucht nach eigenen Angaben neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Verkauf.