Nachwuchs: Begeisterung über zwölf Pinguin-Babies im Tiergarten Schönbrunn

Das Team des Tiergarten Schönbrunn ist begeistert über den jüngsten Nachwuchs – ganze zwölf Pinguin-Babys ziehen nun die Blicke der Besucher auf sich. Diese kleinen Bewohner sind seit Kurzem im beeindruckenden Polarium zu sehen.

WIEN/HIETZING. Im Tiergarten Schönbrunn wird das Team regelmäßig mit tierischem Nachwuchs beschenkt, und der aktuelle Zuwachs ist besonders erfreulich. Im April schlüpften bei den Nördlichen Felsenpinguinen, einer Art, die in freier Wildbahn stark gefährdet ist, gleich zwölf Küken. Diese Neuigkeit wurde am 26. Juni in einer offiziellen Mitteilung des Tiergartens bekannt gegeben.

In den ersten beiden Lebenswochen wurden die Küken liebevoll von ihren Eltern versorgt. Anschließend übernahm das engagierte Team der Tierpfleger die Betreuung. Zunächst wurden die kleinen Pinguine dreimal täglich gewogen und gefüttert. „Jetzt haben die Küken ihren eigenen Bereich im Polarium, wo sie beginnen, das Fangen von Futterfischen aus dem Wasser zu erlernen. Hier können sie bereits von den Besuchern beobachtet werden“, sagt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Die Nördlichen Felsenpinguine sind aufgrund von Klimawandel, Überfischung und der Verschmutzung der Meere verschlechtert gefährdet. „Die Tiere in zoologischen Gärten stellen eine wichtige Reservepopulation dar“, erklärt der Tiergartendirektor weiter. Zoodirektor Hering-Hagenbeck betont, dass solche Programme wichtig sind, um die Artenvielfalt zu bewahren und das Überleben dieser und anderer gefährdeter Arten zu sichern.

Pinguin-Jubiläum im Tiergarten

Das Jahr 2025 wird für den Tiergarten Schönbrunn ein besonderes Jubiläumsjahr sein: Seit genau zehn Jahren koordiniert der Wiener Zoo das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für Nördliche und Südliche Felsenpinguine. „Wir haben nicht nur die größte Zuchtgruppe der Nördlichen Felsenpinguine, sondern auch die erfolgreichste Nachzucht in Europa – allein in diesem Jahr mit zwölf Jungtieren“, freut sich Sabine Frühwirth, zoologische Assistentin und Zuchtbuchführerin der Felsenpinguine.

Insgesamt sind über 100 Nachzuchttiere aus dem Tiergarten Schönbrunn in anderen europäischen Zoos zu sehen. Der Hietzinger Zoo konnte dadurch neue Zuchtgruppen aufbauen und sein Wissen zur Artenerhaltung weitergeben. „Das verdanken wir unserem engagierten Tierpflegerteam, das jedes Jahr genau analysiert, wie die Zucht dieser stark gefährdeten Art verbessert werden kann“, ergänzt Frühwirth abschließend.

