„Nackte Akte“ – Eine Ausstellung über Körper, Kunst und Freiheit vom 13. bis 15. Juni 2025 im historischen Otto Wagner Areal.

„Nackte Akte“ – Eine aufregende Ausstellung über Körper, Kunst und Freiheit



Die Eröffnung der Ausstellung findet statt am:



Freitag, 13. Juni 2025 – 17-21 Uhr mit einer Tanzperformance, Live Painting, Lyrik und Musik



Samstag, 14. Juni 2025 – 16-21 Uhr mit Musikperformances, Gesang und Live Painting



Sonntag, 15. Juni 2025 – 16-20 Uhr mit musikalischen Darbietungen und Gesang.



An allen Tagen können die Besucher eine Vorstellung der Künstler:innen erleben und an Führungen durch die Ausstellung teilnehmen.

Mit den teilnehmenden Künstler:innen: A. Lukowitsch, E. Steinbach, G. Helf, G. Gröllinger, G. Hopf, H. Pill, I. Matula, I. Iliev, K. Past, K. Katta, L. Est, M. Schinkinger, M. Edellmann, O. Altmann, R. Osvik-Wunderbaldinger, S. Nützel, S. Vecei, T. Nemec, U. Hohenberger, U. Walter.

Datum: 13.–15. Juni 2025 | Ort: Otto-Wagner-Areal, Pavillon 9 | 1140 Wien, Baumgartner Höhe 1



Die Anfahrt mit dem Auto zum Otto Wagner Areal ist während der Veranstaltung kostenfrei möglich, und die U-Bahn-Linie 48 fährt direkt zum Areal.

Gerti Hopf und Barbara Mithlinger laden herzlich zur bedeutenden Ausstellung „Nackte Akte“ im Otto-Wagner-Areal, Pavillon 9, ein.

An diesen drei Tagen – von Freitag, dem 13. bis Sonntag, dem 15. Juni 2025 – wird der menschliche Körper in seiner vollen Pracht und Verletzlichkeit in den Fokus gerückt. Die Ausstellung bietet eine Plattform zur Erkundung der Schönheit, Vielfalt und Würde des menschlichen Körpers.

Das Herzstück der Ausstellung ist die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Nacktheit und Körperlichkeit – jenseits von Scham, Klischees und gesellschaftlichen Normen. In vielfältigen Medien wie Malerei, Fotografie, Skulptur und Performance werden die Künstler:innen ihre persönlichen Blickwinkel auf den nackten menschlichen Körper präsentieren.

Die Darstellung des nackten Körpers ist ein zeitloses Thema innerhalb der Kunst und Kultur. Von der Antike bis zur modernen Gesellschaft reflektieren Akte mehr als nur das Physische; sie thematisieren religiöse und kulturelle Normen sowie Konzepte von Macht, Scham, Sexualität, Gesundheit und Identität. In der heutigen Welt, wo Körperbilder oft durch soziale Medien und Schönheitsideale verzerrt werden, schafft diese Ausstellung einen Raum für Reflexion über den realen, gelebten und nackten Körper.

Die historische Bedeutung des Ausstellungsorts, des Otto-Wagner-Areals, ist nicht zu übersehen – einst ein psychiatrisches Spital, das von einem komplexen Erbe körperlicher und psychischer Normierung geprägt war. In Räumen, die früher für die Kontrolle und oft gewaltsame Behandlung von Menschen genutzt wurden, richtet sich der Fokus nun auf Themen wie Selbstbestimmung, Würde und Sichtbarkeit.

Die künstlerischen Perspektiven in „Nackte Akte“ gehen über die Ästhetik hinaus und berühren auch soziale Zuschreibungen: Was wird dem nackten Körper zugeschrieben? Wer hat das Recht, sich zu zeigen, und wer nicht? Welche Tabus beeinflussen unsere heutige Auseinandersetzung mit Nacktheit?

Kunst hat die Kraft, Dinge sichtbar zu machen. In „Nackte Akte“ wird der Körper nicht nur dargestellt – er erzählt Geschichten, fordert heraus, reicht die Hand und berührt. Die Ausstellung ist ein Manifest für ein vielfältiges und selbstbestimmtes Körperbewusstsein – ganz gleich, ob angezogen oder nackt.

Text zur Ausstellung: Barbara Mithlinger