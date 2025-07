Nächster Däne verpflichtet: Sturm Graz leiht Oliver Christensen aus

Die Suche nach einem neuen Torwart für den SK Sturm Graz scheint erfolgreich abgeschlossen zu sein: Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass die Leihe von Oliver Christensen vom AC Fiorentina bereits fix sein soll. Eine offizielle Bestätigung seitens der Vereine steht jedoch noch aus.

GRAZ. Nach der Verletzung von Daniil Khudyakov, der aufgrund einer Handgelenksverletzung mehrere Monate außer Gefecht sein wird, hat der SK Sturm offenbar einen geeigneten Nachfolger gefunden. Laut Romano haben sich der österreichische Club und der dänische Torwart über eine Leihe geeinigt. Christensen, der somit der vierte Däne im Team des Meisters sein wird, wird voraussichtlich die kommenden Monate in der steirischen Landeshauptstadt verbringen. Ein medizinischer Check-up ist für Donnerstag angesetzt, sodass er möglicherweise schon am kommenden Freitag beim Saisonauftakt gegen den LASK in Linz nicht im Kader sein wird. Stattdessen wird Matteo Bignetti im Tor stehen. Christensen könnte jedoch sein Debüt eine Woche später beim Heimspiel gegen Rapid Wien geben.

Erfahrung aus der deutschen Bundesliga



Mit dem Wechsel von Oliver Christensen holt sich Sturm Graz einen Torwart mit umfangreicher Erfahrung aus einer der stärksten Ligen Europas: Der 23-Jährige stand zwischen 2021 und 2023 in 33 Spielen für Hertha BSC in der Bundesliga im Tor. Im vergangenen Frühjahr war er leihweise bei Salernitana in der Serie B aktiv. Sein Transfer zur AC Fiorentina im Jahr 2023 geschah für eine Summe von 3,8 Millionen Euro, was sein Potenzial und seine Fähigkeiten unterstreicht.

Diese Verpflichtung könnte gleichzeitig das Interesse an Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim beenden, der ebenfalls als potenzieller Nachfolger für Khudyakov gehandelt wurde. In der aktuellen Situation scheint klar zu sein, dass die Verantwortlichen von Sturm Graz mit Christensen den richtigen Schritt gemacht haben, um die Torhüterposition zu stärken.

Das könnte dich auch interessieren:

– Stadionführung und Freikarten für Lieblingsverein gewinnen

– Umbaustart für das Liebenauer Stadion frühestens 2027

– GAK-Kurve umgebaut, Derby-Kapazität steigt auf 18.000 Plätze