Nächtliche Rettungsaktion: Feuerwehr befreit vermisste Katze aus Abflussrohr in Vöcklabruck

Feuerwehr rettet Katze aus Abflussrohr in Vöcklabruck

In Vöcklabruck ist in der Nacht auf Samstag eine Katze aus einem Abflussrohr befreit worden. Die Tierrettung fand im Ortsteil Schöndorf statt.

Die Katze hatte alleine nicht mehr aus dem Abflussrohr herausgefunden und konnte schließlich wohlbehalten an ihre Besitzer übergeben werden.

Seit Freitagfrüh war das Tier von seinen Besitzern in Schöndorf vermisst worden. Die Halter hatten bereits selbst die Umgebung abgesucht, bevor sie in der Nacht ein Miauen aus einem Abflussrohr hörten. Da der Zugang zu dem Rohr nicht einfach möglich war, wurde gegen 1.00 Uhr am Samstag die Freiwillige Feuerwehr Vöcklabruck verständigt.

Zu Beginn des Einsatzes war unklar, ob sich die Katze tatsächlich im Abflussrohr befand und an welcher Stelle sie sich dort aufhielt. Das Rohr hatte einen Durchmesser von etwa 15 Zentimetern, was den Zugriff zusätzlich erschwerte.

Die Einsatzkräfte sperrten das Abflussrohr an einem Schacht ab und fertigten eine Drahtschlaufe an. An dieser wurde ein zusammengeknülltes Geschirrtuch befestigt. Dieses Konstrukt schoben die Feuerwehrleute langsam durch das Rohr, um die Katze in Richtung des abgesperrten Ausgangs zu bewegen.

Schließlich kam die Katze am abgesperrten Ausgang aus dem Entwässerungsrohr heraus und wurde im Anschluss an ihre Besitzer übergeben.