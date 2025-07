Nächtliche Vorfälle: Festnahme mit Machete – Jugendliche stürzen in die Melach

In der Nacht auf den 26. Juli 2025 ereigneten sich in Tirol zwei voneinander unabhängige Vorfälle, die sowohl Polizei als auch Rettungskräfte auf den Plan riefen. In Matrei am Brenner wurde ein Mann wegen Verstößen gegen das Waffen- und Suchtmittelgesetz festgenommen. Wenige Stunden später musste in Sellrain ein dramatischer Rettungseinsatz organisiert werden, nachdem zwei Jugendliche in die Melach gestürzt waren.

Verstoß gegen das Waffen- und Suchtmittelgesetz in Matrei am Brenner

Gegen 00:10 Uhr fiel einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Steinach-Wipptal ein Fahrzeug auf, dessen Fahrverhalten äußerst auffällig war. Bei der darauf folgenden Kontrolle in Matrei am Brenner stellte sich heraus, dass der 55-jährige Fahrer, ein iranischer Staatsbürger, keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Trotz eines bestehenden Waffenverbots führte der Mann eine Machete auf dem Beifahrersitz mit sich. Zudem fanden die Beamten rund 4,7 Gramm Kokain im Fahrzeug. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach einer Einvernahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Solche Vorfälle sind in Tirol nicht unbekannt; das Land hat in den letzten Jahren verstärkt gegen Drogen und illegale Waffenbesitz gekämpft.

Jugendliche stürzen in die Melach

Etwa drei Stunden später, gegen 03:20 Uhr, hörte ein 16-jähriger Jugendlicher in Sellrain Hilferufe aus der nahegelegenen Melach, nachdem er eine Feier am örtlichen Sportplatz besucht hatte. Er reagierte schnell und alarmierte die Einsatzkräfte über die „Notfall-App Tirol“.

Bevor die Rettungskräfte eintrafen, versuchte der 16-Jährige, seine 17-jährige Freundin, die ins Wasser gefallen war, zu retten. Leider geriet auch er in die Strömung. Beide Jugendlichen konnten gegen 04:00 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr Sellrain aus der Melach geborgen werden. Sie erlitten leichte Verletzungen und Unterkühlungen und wurden nach der medizinischen Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert.

Das könnte dich auch interessieren:



Diebstahl, Raub, Drogen auf Tirols Bahnhöfen

Mehr aus dem Bezirk

Mehr aus Tirol