Nähe zum Himmel: Trauernde suchen Trost beim gemeinsamen Aufstieg zur Nockspitze

Durch eine Bergtour auf die Nockspitze möchte die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft Trauernden die Möglichkeit geben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und der Trauer Raum zu geben. Verena Gasser, eine erfahrene Trauerbegleiterin, begleitet die Betroffenen und teilt ihre wertvollen Erfahrungen.

MUTTERS. Die Natur bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke, sondern auch den nötigen Raum zur Reflexion und Heilung. Für Trauernde kann diese Umgebung eine wichtige Quelle der Kraft sein. Die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft hat eine spezielle Initiative ins Leben gerufen, um Menschen in ihrer Trauer bestmöglich zu unterstützen: eine Trauerwanderung. Diese findet in Kleingruppen statt und ermöglicht es den Teilnehmenden, sich aktiv zu bewegen, aus dem Alltag auszubrechen und Verbindungen zu anderen Trauernden aufzubauen, damit sie sich in ihrem Schmerz nicht allein fühlen. Verena Gasser, eine erfahrene Trauerbegleiterin, bietet Einblicke in die Organisation solcher Wanderungen und die Erfahrungen von Teilnehmenden im Gespräch mit MeinBezirk.

Der Weg nach oben

Tirols beeindruckende Berglandschaft ist prädestiniert für Trauerwanderungen, die eine Auszeit vom Alltag bieten.

„In Tirol ist das Wandern einfach naheliegend“,

„Ich selbst gehe auch gerne auf den Berg, wenn es mir nicht gut geht, denn der Berg ist ein unglaublicher Kraftort. Er trotzt Wind und Wetter ohne sich großartig zu verändern.“

Gasser betont, dass Trauer sich auch auf den Körper auswirken kann: Müdigkeit und Erschöpfung sind häufige Begleiter im Trauerprozess. Die Trauerwanderungen sollen dazu beitragen, dass Teilnehmende sich aktivieren und Mut schöpfen.

Sicher und Gemeinsam

Die Sicherheit der Teilnehmenden hat höchste Priorität. Verena plant die Routen so, dass sie herausfordernd, aber nicht überfordernd sind. Der Zugang zu den Wanderrouten ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, und potenzielle Risiken werden minimiert. Vorab kontaktiert sie alle Teilnehmenden, um sie über geeignete Ausrüstung und Wetterbedingungen zu informieren. Eine nahegelegene Bergbahn ist im Notfall von Vorteil.

Die Maximalgröße der Gruppen beträgt fünfzehn Personen, wodurch individuelle Gespräche ermöglicht werden.

„Es ist wichtig, dass ich mir Zeit für jede Trauernde und jeden Trauernden nehmen kann“,

berichtet Gasser und betont die bereichernde Verbindung, die in der Gruppe entsteht.

Von einander Lernen

Besonders ist, dass die Dauer der Trauer keine Rolle spielt: Ob erst vor wenigen Monaten oder bereits vor Jahren erlitten, jeder Teilnehmende wird wertgeschätzt.

„Die Teilnehmenden profitieren davon, wenn sie sehen, wie der Trauerprozess bei anderen aussieht“,

beschreibt Verena. Gemeinsam zu gehen und zu sprechen, fördert Vertrautheit und bietet Kraft, auch wenn die Stimmung intensiv, aber nicht schwer ist.

Halt geben

Die Wanderungen beinhalten Rituale, die den Teilnehmenden als emotionalen Anker dienen können. Zu Beginn gibt es eine Vorstellungsrunde, in der die Trauernden ihre Namen und die verstorbenen Angehörigen teilen. Jeder erhält einen symbolischen Gegenstand, wie eine Blume, um den Verstorbenen symbolisch mitzunehmen. Während der Wanderung ist Gasser für jeden da und bietet Unterstützung, wann immer nötig:

„Wenn ich merke, dass jemand überfordert ist, versuche ich zu verstehen, was die Person braucht. Wichtig ist, dass die Wanderung nicht beendet werden muss“,

versichert sie und ermutigt Trauernde, mutig zu sein und neue Perspektiven zu suchen.

Nächster Halt Nockspitze

Die nächste Trauerwanderung zur Nockspitze findet am 2. August um 08:00 Uhr statt, vorausgesetzt, das Wetter ist stabil. Treffpunkt ist die Talstation der Bergbahn Axamer Lizum. Eine Anmeldung ist noch bis 1. August unter der Telefonnummer 05223 43700-33600 oder per E-Mail an [email protected] möglich. Für diese anspruchsvollere Tour sind Berg- oder Trekkingschuhe Pflicht, ebenso wie Regenkleidung und Proviant.

