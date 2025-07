Nahe dem Wiener Hauptbahnhof: Mann eröffnet Feuer aus seiner Wohnung auf WEGA-Beamte

Am Samstagabend, den 5. Juli, ereigneten sich in der Schelleingasse in Wien, in der Nähe des Hauptbahnhofs, dramatische Szenen, die einem Hollywood-Actionfilm entspringen könnten. Ein 46-jähriger Mann soll aus dem Fenster seiner Wohnung mit einer Gaspistole auf die Straße geschossen haben. Auch die WEGA, die Sondereinheit der Wiener Polizei, war schnell im Einsatz.

WIEN/WIEDEN. Um etwa 22:20 Uhr wurde die Wiener Polizei wegen des Vorfalls alarmiert. Der Verdächtige gab mehrere Schüsse in Richtung der Straße ab, was die Anwohner in Alarmbereitschaft versetzte. Sofort errichteten die Einsatzkräfte einen Sperrkreis, um die Sicherheit der Zivilisten zu gewährleisten und den Beamten ein sicheres Handlungsfeld zu ermöglichen. In einem gefährlichen Moment soll der Mann auch gezielt auf die WEGA-Beamten geschossen haben, was die Situation zusätzlich eskalierte.

Polizistin bei Einsatz verletzt

Während der Sicherheitsmaßnahmen kam es zu einem Zwischenfall, bei dem eine Polizistin verletzt wurde. Eine 27-jährige Frau missachtete wiederholt die Anweisungen der Polizei und versuchte mehrfach, den abgesperrten Bereich zu betreten, was schließlich zu einer Auseinandersetzung führte. Die Beamtin musste aufgrund ihrer Verletzung den Dienst abbrechen.

Der 46-jährige Mann wurde schließlich festgenommen. Er steht nun unter dem Verdacht des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der schweren Körperverletzung. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Bei der Festnahme der Polizei wurde außerdem eine kleine Indoor-Cannabisplantage in seiner Wohnung entdeckt, was der Situation zusätzliche brisante Aspekte hinzufügt. Zudem war gegen den Verdächtigen bereits ein behördliches Waffenverbot verhängt worden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wegen des hohen Alkoholpegels des Mannes war eine sofortige Vernehmung nicht möglich, was den Verlauf der Ermittlungen zusätzlich verzögern könnte.

Wien im Fokus von sicherheitsrelevanten Vorfällen

In den letzten Jahren hat Wien immer wieder mit verschiedenen sicherheitsrelevanten Vorfällen zu kämpfen. Die Polizei ist bestrebt, derartige Situationen schnell zu entschärfen und die Bevölkerung zu schützen. Die Maßnahmen und Einsatzstrategien der WEGA und anderer Spezialkräfte werden ständig evaluiert, um die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen.



