Nahost-Konflikt beeinträchtigt Katar: Flüge von und nach Wien gestrichen

Iran hat einen US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen, was dazu führte, dass der katarische Luftraum geschlossen wurde. Dies hat direkte Folgen für die Qatar Airways-Flüge von und nach Wien.



WIEN/SCHWECHAT. In den letzten Stunden gab es erneut erhebliche Entwicklungen im Nahost-Konflikt. In der Nacht von Sonntag auf Montag richtete die US-Armee Angriffe auf mehrere iranische Atomanlagen aus. Die iranische Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Am Montag wurde der bedeutendste US-Militärstützpunkt im Nahen Osten, Al-Udeid, in der Nähe von Doha bombardiert.

In einer späteren Mitteilung in der Nacht auf Dienstag gab US-Präsident Donald Trump bekannt, dass eine Waffenruhe zwischen Iran und Israel erzielt wurde. Während Israel bislang keine offizielle Bestätigung gegeben hat, hat das iranische Staatsfernsehen die Einigung bestätigt.

Im Zuge dieser Eskalation kündigte Qatar Airways an, ihre Flüge wegen der Schließung des katarischen Luftraums vorübergehend auszusetzen. Auf ihrer offiziellen Webseite verlautete die Fluggesellschaft, dass sie „eng mit Regierungsvertretern und den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um betroffene Passagiere zu unterstützen“. Sobald der Luftraum wieder geöffnet ist, werde man den Flugbetrieb umgehend aufnehmen. Um die Passagiere vor Ort zu unterstützen, hat Qatar Airways zusätzliches Bodenpersonal am Hamad International Airport in Doha sowie an anderen wichtigen Flughäfen bereitgestellt.

Mindestens zwei Flüge von/nach Wien gestrichen

Der letzte Flug von Doha nach Wien landete am Montag um 14:47 Uhr mit einer halbstündigen Verspätung. Der für Dienstagmorgen um 7:00 Uhr geplante Flug vom Wiener Flughafen nach Doha wurde jedoch gestrichen. Ein weiterer Flug, geplant für 14:05 Uhr, wird voraussichtlich ebenfalls abgesagt werden, falls der Luftraum weiterhin geschlossen bleibt. Der nächste Flug nach Doha ist für Mittwochmorgen um 7:00 Uhr angesetzt.

Der Flug aus Doha mit geplanter Ankunft um 9:55 Uhr wurde ebenfalls gestrichen. Das gleiche Schicksal wird wohl auch den Flug QR 184 mit einer geplanten Ankunft um 16:05 Uhr treffen.

Des Weiteren haben die Austrian Airlines, gemeinsam mit dem Mutterkonzern Lufthansa, bereits einige ihrer Routen in den Nahen Osten bis auf Weiteres ausgesetzt. Betroffene Routen umfassen Tel Aviv und Teheran (jeweils bis einschließlich 31. Juli) sowie Amman in Jordanien und Erbil im Irak (jeweils bis einschließlich 11. Juli).

Aktuelle Informationen über Abflüge und Ankünfte am Flughafen Wien-Schwechat sind hier und hier abrufbar.





